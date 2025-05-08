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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Израиль снова требуют убрать с Евровидения 2025: обращение экс-участников конкурса

Юваль Рафаель вимагають виключити з Євробачення 2025
Фото: Eurovision

Несмотря на то, что до старта Евровидения 2025 в Базеле почти не остается времени, призывы исключить Израиль из конкурса не утихают. На этот раз с открытым обращением выступили 72 музыканта, среди которых победители и финалисты предыдущих лет.

Экс-участники Евровидения против участия Израиля в шоу

Подписанты в письме призвали Европейский вещательный союз (ЕВС) и национальных вещателей запретить участие в шоу израильскому общественному вещателю Kan, обвиняя его в “соучастии в геноциде в Газе и многолетнем режиме апартеида и военной оккупации”.

Среди тех, кто подписал обращение, значатся имена победителей Евровидения разных лет. В частности, это ирландец Чарли Макгеттиган и португалец Салвадор Собрал. Также в перечне подписантов участница шоу от Великобритании Мэй Мюллер, французская певица La Zarra, представительница Турции Хадисе и другие.

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В письме говорится, что прошлогоднее шоу стало «самым политизированным, хаотичным и неприятным в истории конкурса», прежде всего из-за участия Израиля.

— ЕВС уже продемонстрировал, что способен на решительные действия, как в 2022 году, когда Россию исключили после нападения на Украину. Мы не принимаем двойных стандартов в отношении Израиля, — говорится в обращении.

Ранее петицию об исключении Израиля из конкурса подписали более 56 тыс. человек, а также ряд музыкальных сообществ Европы, в частности Исландская ассоциация композиторов, сообщает Euronews.

Реакция Европейского вещательного союза

ЕВС пока не дал официального ответа на новое письмо. Однако ранее гендиректор вещателя Ноэль Карран ответил 26 депутатам Европарламента, которые также просили дисквалифицировать Израиль с Евровидения 2025.

Он подчеркнул, что конкурс является соревнованием между вещателями, а не государствами, а Kan с 1973 года является полноправным участником и формально сохраняет независимость от правительства.

На Евровидении 2025 Израиль представит певица Юваль Рафаэль с композицией New Day Will Rise.

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