Как в TikTok: в мобильном приложении Netflix появится лента с короткими видео
В мобильном приложении Neflix появится лента с вертикальными видео, как в ТикТок. Короткие ролики с фрагментами фильмов и сериалов помогут пользователям найти новый контент для просмотра.
Netflix запустит ленту с видео, похожую на TikTok
Netflix начнет тестирование вертикальной видеоленты в мобильном приложении в ближайшие недели, об этом сообщает The Verge.
Из коротких роликов пользователи смогут сразу перейти к просмотру шоу или фильма, добавить его в список сохраненных или отправить другу. Элементы управления расположены в правом нижнем углу экрана, как и в TikTok. Алгоритмы будут подбирать видео индивидуально под каждого зрителя.
— Мы знаем, что пролистывание вертикальной ленты в социальных сетях — это простой способ просмотра видеоконтента. И мы также знаем, что наши пользователи любят просматривать наши клипы и трейлеры, чтобы найти свою следующую одержимость, — сказала директор по продуктам Юнис Ким.
Это не первый раз, когда Netflix экспериментирует с лентой в стиле TikTok. В 2021 году платформа дебютировала с комедийной лентой Fast Laughs, а позже запустила функцию Kids Clips для детских программ.
Также Netflix объявил о запуске обновленного дизайна своего телевизионного приложения.