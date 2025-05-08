Как в TikTok: в мобильном приложении Netflix появится лента с короткими видео

В мобильном приложении Neflix появится лента с вертикальными видео, как в ТикТок. Короткие ролики с фрагментами фильмов и сериалов помогут пользователям найти новый контент для просмотра.

Netflix запустит ленту с видео, похожую на TikTok

Netflix начнет тестирование вертикальной видеоленты в мобильном приложении в ближайшие недели, об этом сообщает The Verge.

Из коротких роликов пользователи смогут сразу перейти к просмотру шоу или фильма, добавить его в список сохраненных или отправить другу. Элементы управления расположены в правом нижнем углу экрана, как и в TikTok. Алгоритмы будут подбирать видео индивидуально под каждого зрителя.

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— Мы знаем, что пролистывание вертикальной ленты в социальных сетях — это простой способ просмотра видеоконтента. И мы также знаем, что наши пользователи любят просматривать наши клипы и трейлеры, чтобы найти свою следующую одержимость, — сказала директор по продуктам Юнис Ким.

Это не первый раз, когда Netflix экспериментирует с лентой в стиле TikTok. В 2021 году платформа дебютировала с комедийной лентой Fast Laughs, а позже запустила функцию Kids Clips для детских программ.

Также Netflix объявил о запуске обновленного дизайна своего телевизионного приложения.

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