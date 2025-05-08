Як у TikTok: у мобільному застосунку Netflix з’явиться стрічка з короткими відео

У мобільному застосунку Neflix з’явиться стрічка із вертикальними відео, як у ТікТок. Короткі ролики з фрагментами фільмів та серіалів допоможуть користувачам знайти новий контент для перегляду.

Netflix запустить стрічку з відео, схожу на TikTok

Netflix розпочне тестування вертикальної відеострічки у мобільному застосунку найближчими тижнями, про це повідомляє The Verge.

З коротких роликів користувачі зможуть одразу перейти до перегляду шоу або фільму, додати його до списку збережених або надіслати другу. Елементи керування розташовані в правому нижньому кутку екрана, як і в TikTok. Алгоритми підбиратимуть відео індивідуально під кожного глядача.

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– Ми знаємо, що гортання вертикальної стрічки в соціальних мережах – це простий спосіб перегляду відеоконтенту. І ми також знаємо, що наші користувачі люблять переглядати наші кліпи та трейлери, щоб знайти свою наступну одержимість, – сказала директорка з продуктів Юніс Кім.

Це не вперше, коли Netflix експериментує зі стрічкою в стилі TikTok. У 2021 році платформа дебютувала з комедійною стрічкою Fast Laughs, а пізніше запустила функцію Kids Clips для дитячих програм.

Також Netflix оголосив про запуск оновленого дизайну свого телевізійного застосунку.

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