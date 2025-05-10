Кто покинул МастерШеф 15 в 11-м выпуске — поменяли белые фартуки на черные

В субботу, 10 мая, на телеканале СТБ прошел 11-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15. На этой неделе аматоров ждало не простое распределение на команды.

Как прошел 11-й выпуск кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф 10.05.25 — далее в материале.

Как прошел 11-й выпуск МастерШеф 15

Судьи получили карточки с различными ресурсами, на каждой из которых были написаны продукты, время, посуда или девайсы. Любитель получил по одной карточке путем жеребьевки. Например, Настя Байда вытянула карточку со временем в 90 минут. А Валерий Гармаш — ряд рабочих поверхностей с духовкой, но без розеток и плиты.

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— Каждая команда должна приготовить по одному классическому десерту. За 15 минут вы должны поделиться на три команды. Главное — понять, кто с кем должен сотрудничать, — объяснили правила судьи участникам.

После испытания пришло время разобраться, кто какой вклад внес в финальный результат. Участники распределили баллы — 4 балла получал тот, кто сделал больше, а 1 — кто практически ничего.

Среди слабых оказались четыре участника, а именно — Богдан Грабовский, Дэн Шебеко, Виктория Луцкова и Александр Лозко.

В следующем испытании любители готовили фиш-энд-чипс, но и этот раунд оказался не простым. Судьи ждали именно классической версии блюда и подачи.

— Сегодня белым и черным фартукам выпали разные роли. Чтобы вернуть белый фартук, аматорам придется вцепиться в тех, кому в прошлом конкурсе повезло больше. Рабочих мест и наборов для блюда у вас ровно столько, сколько белых фартуков. У черных в начале готовки нет ни продуктов, ни поверхностей. Вы можете их получить от тех, рядом с кем станете готовить. В каждом наборе по 1,5-2 порции. Белые будут считать черных паразитами и пытаться от них избавиться, — сказали судьи условия второго испытания.

По итогам испытания, Дэн Шебеко снял свой черный фартук и передал его Анне Демченко, Богдан Грабовский — Валерию Гармашу, Виктория Луцкова — Александру Лозко. Более того, последняя приготовила лучшее блюдо недели.

Кто покинул Мастер Шеф 15 в 11-м выпуске

На этой неделе на битве черных соревновались четыре участника: Анна Демченко, Александр Лозко, Валерий Гармаш и Денис Савенко.

По итогу, среди тех, кто покинул МастерШеф 10.05.25, оказался Валерий Гармаш.

Напомним, что в 10-м выпуске МастерШеф 15 покинули сразу две участницы — Анастасия Жуга и Оксана Пустовойт.

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