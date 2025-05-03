Кто покинул МастерШеф 15 в 10-м выпуске: репетиция финала и кулинарный крокодил

В субботу, 3 мая, на телеканале СТБ прошел 10-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15. На этой неделе аматоры репетировали финал шоу.

Как прошел 10-й выпуск кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф 03.05.25 – читайте в материале.

Как прошел 10-й выпуск МастерШеф 15

На этой неделе участников проекта ждали полуфинал, финал и битва за выживание. Все три раунда были связаны с одним из самых популярных блюд мира, а именно — с бутербродом.

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— Схема, которую вы видите на доске, наглядно демонстрирует, что будет происходить. Будет три раунда. Ваши блюда мы попробуем и определим категории лучших, худших и посредственных кулинаров. Кулинарная тема всех трех раундов — закуска, а именно бутерброды. Кто приготовит лучше всего — получит шанс соревноваться дальше за шеф-нож и иммунитет. Посредственные — поднимутся на балкон без риска для себя, а вот самые слабые — наденут черные фартуки, — сообщили судьи.

Лучшей в первом испытании стала Нэнси Топко. А вот черные фартуки надели Богдан Грабовский, Олеся Бабий-Полежаева и Виктория Луцкова.

Второе испытание было командным — кулинарный крокодил. Любители поделились на две группы. Капитанами стали Екатерина Павлинская и Оксана Пустовойт.

Кроме того, судьи заметили, что в сезоне образовались коалиции, поэтому поделили участников таким образом, чтобы они сотрудничали с теми, к кому не привыкли.

Победу одержала команда синих. А вот черные получили Оксана Пустовойт, Настя Байда и Денис Савенко.

Кто покинул Мастер Шеф 15 в 10-м выпуске

Если в 9-м выпуске в проекте МастерШеф 15 остались все, то в этом вышло иначе. Среди тех, кто покинул МастерШеф 03.05.25, оказалось две участницы.

Сперва проект покинула Анастасия Жуга — из-за состояния здоровья участница не была приобщена к последней битве черных. Поэтому подала блюдо отдельно на дегустацию. Но этого было недостаточно, чтобы остаться в шоу.

На битве черных соревновались Олеся Бабий-Полежаева, Денис Савенко, Виктория Луцкова, Дэн Шебеко, Богдан Грабовский и Оксана Пустовойт. С испытанием не справилась последняя. Поэтому в 10-м выпуске МастерШеф 15 проект покинули — Оксана Пустовойт и Анастасия Жуга.

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