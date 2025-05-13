Фавориты букмекеров на Евровидении 2025: как KAJ выступили в первом полуфинале
Швецию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представило юмористическое музыкальное трио KAJ с песней Bara bada bastu. С начала сезона страна уверенно держится на первом месте в букмекерских прогнозах.
Больше о финско-шведской группе, которая неожиданно одержала победу в шведском нацотборе, их необычном стиле и песне о сауне — читайте в материале.
Кто такие KAJ: биография представителей Швеции на Евровидении 2025
Группа KAJ возникла в 2009 году в финском городе Вейри. Название коллектива образовано из инициалов ее участников — Кевина Гольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда. Они знакомы еще с детства, вместе играли в футбол, учились в одном классе, а позже начали создавать песни с юмором и отсылками к финско-шведской культуре.
KAJ быстро стали популярными благодаря остроумным текстам, сценическим выступлениям и музыке, сочетающей элементы нордического фолка, попа, театра и сатиры. За свою карьеру группа выпустила семь альбомов, написала и исполнила два мюзикла в театре Wasa, устроила юбилейное шоу на арене и собрала более 10 тыс. зрителей на одном из фестивалей.
Песня Bara bada bastu, которую группа представила на Melodifestivalen 2025, стала для них прорывом в Швеции. Они победили в финале отбора, обойдя певца Монса Сельмерлева, получившего хрустальный микрофон на Евровидении 2015 за песню Heroes.
Это впервые с 1998 года страна отправляет на Евровидение шведскоязычную песню, а также первый случай, когда страну представляют артисты из Финляндии.
KAJ — Bara bada bastu: о чем песня
Название песни Bara bada bastu переводится как Просто париться в сауне. Это веселый трек в стиле эпадунк — шведского музыкального направления, сочетающего элементы попа, электроники, фолка и юмора. В тексте поется ода финской традиции сауны, есть упоминания о поте, жаре, деревянных стенах и даже о легендарной для финнов певице Арью Сайонмаа, которая выступала за признание финской сауны объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Текст написан на шведском с диалектом из Остроботнии — приморской провинции Финляндии. Также в нем присутствуют финские слова. По словам KAJ, их цель — сохранить аутентичность и передать атмосферу беззаботности, тепла и единства, которую дарит сауна.
KAJ — Bara bada bastu: перевод песни Просто париться в сауне
Просто париться в сауне
Колокольчик звонит — время пришло,
Все тревоги исчезнут вот-вот.
Лучшее место для тела и души —
Четыре стены из деревянных панелей.
О-о-о-о-о
Дрова согревают не хуже,
О-о-о-о-о
чем танго с Арьей Сайонмаа.
Раз, два, три — сауна!
Мы будем париться в сауне, в сауне,
откроем пар и выпустим весь стресс.
Мы — братство пара, мы горим при 100 градусах, ну что ж.
Просто париться, полить воду, пусть пот течет —
О-о-о, париться, да!
(далее песня повторяется в том же духе)
Сауна! Сауна!
Просто париться. Просто париться.
Просто париться в сауне.