Фавориты букмекеров на Евровидении 2025: как KAJ выступили в первом полуфинале

Швецию на песенном конкурсе Евровидение 2025 представило юмористическое музыкальное трио KAJ с песней Bara bada bastu. С начала сезона страна уверенно держится на первом месте в букмекерских прогнозах.

Больше о финско-шведской группе, которая неожиданно одержала победу в шведском нацотборе, их необычном стиле и песне о сауне — читайте в материале.

Кто такие KAJ: биография представителей Швеции на Евровидении 2025

Группа KAJ возникла в 2009 году в финском городе Вейри. Название коллектива образовано из инициалов ее участников — Кевина Гольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда. Они знакомы еще с детства, вместе играли в футбол, учились в одном классе, а позже начали создавать песни с юмором и отсылками к финско-шведской культуре.

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KAJ быстро стали популярными благодаря остроумным текстам, сценическим выступлениям и музыке, сочетающей элементы нордического фолка, попа, театра и сатиры. За свою карьеру группа выпустила семь альбомов, написала и исполнила два мюзикла в театре Wasa, устроила юбилейное шоу на арене и собрала более 10 тыс. зрителей на одном из фестивалей.

Песня Bara bada bastu, которую группа представила на Melodifestivalen 2025, стала для них прорывом в Швеции. Они победили в финале отбора, обойдя певца Монса Сельмерлева, получившего хрустальный микрофон на Евровидении 2015 за песню Heroes.

Это впервые с 1998 года страна отправляет на Евровидение шведскоязычную песню, а также первый случай, когда страну представляют артисты из Финляндии.

KAJ — Bara bada bastu: о чем песня

Название песни Bara bada bastu переводится как Просто париться в сауне. Это веселый трек в стиле эпадунк — шведского музыкального направления, сочетающего элементы попа, электроники, фолка и юмора. В тексте поется ода финской традиции сауны, есть упоминания о поте, жаре, деревянных стенах и даже о легендарной для финнов певице Арью Сайонмаа, которая выступала за признание финской сауны объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Текст написан на шведском с диалектом из Остроботнии — приморской провинции Финляндии. Также в нем присутствуют финские слова. По словам KAJ, их цель — сохранить аутентичность и передать атмосферу беззаботности, тепла и единства, которую дарит сауна.

KAJ — Bara bada bastu: перевод песни Просто париться в сауне

Просто париться в сауне

Колокольчик звонит — время пришло,

Все тревоги исчезнут вот-вот.

Лучшее место для тела и души —

Четыре стены из деревянных панелей.

О-о-о-о-о

Дрова согревают не хуже,

О-о-о-о-о

чем танго с Арьей Сайонмаа.

Раз, два, три — сауна!

Мы будем париться в сауне, в сауне,

откроем пар и выпустим весь стресс.

Мы — братство пара, мы горим при 100 градусах, ну что ж.

Просто париться, полить воду, пусть пот течет —

О-о-о, париться, да!

(далее песня повторяется в том же духе)

Сауна! Сауна!

Просто париться. Просто париться.

Просто париться в сауне.

KAJ — Bara bada bastu на Евровидении 2025: видео выступления

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