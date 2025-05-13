Второй полуфинал Евровидения 2025: дата, перечень стран и где смотреть шоу
Второй полуфинал Евровидения 2025 — одна из самых ожидаемых частей шоу, где 16 стран будут соревноваться за место в финале. Выступления участников, разнообразие музыкальных стилей и эмоциональный заряд — все это ждет зрителей.
Когда будет проходить второй полуфинал Евровидения 2025, читайте в материале на Фактах ICTV.
Когда второй полуфинал Евровидения 2025: дата
Второй полуфинал Евровидения 2025 состоится в четверг, 15 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Киеву) на арене St. Jakobshalle в городе Базель, Швейцария. Это будет завершающий из двух полуфиналов, во время которого страны будут бороться за 10 мест в гранд-финале, который пройдет в субботу, 17 мая.
Страны, которые выступят во втором полуфинале Евровидения 2025
Согласно жеребьевке, проведенной 28 января 2025 года в Базеле, все участники были распределены на первую и вторую половины шоу, чтобы обеспечить жанровое и стилистическое разнообразие во время вечера.
Где смотреть Евровидение 2025 второй полуфинал
Шоу, которое стартует 15 мая в 22:00 по киевскому времени, будет доступно для просмотра:
- на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение Украина;
- на YouTube-канале Евровидения Украина;
- в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- на Facebook-страницах Общественного вещателя и Евровидения Украина;
- а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь.
Несмотря на автоматическую квалификацию в финал, Франция, Германия и Великобритания — страны Большой пятерки — будут участвовать в голосовании второго полуфинала.
Фото: Eurovision