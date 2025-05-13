Второй полуфинал Евровидения 2025: дата, перечень стран и где смотреть шоу

Второй полуфинал Евровидения 2025 — одна из самых ожидаемых частей шоу, где 16 стран будут соревноваться за место в финале. Выступления участников, разнообразие музыкальных стилей и эмоциональный заряд — все это ждет зрителей.

Когда будет проходить второй полуфинал Евровидения 2025, читайте в материале на Фактах ICTV.

Когда второй полуфинал Евровидения 2025: дата

Второй полуфинал Евровидения 2025 состоится в четверг, 15 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Киеву) на арене St. Jakobshalle в городе Базель, Швейцария. Это будет завершающий из двух полуфиналов, во время которого страны будут бороться за 10 мест в гранд-финале, который пройдет в субботу, 17 мая.

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Страны, которые выступят во втором полуфинале Евровидения 2025

Согласно жеребьевке, проведенной 28 января 2025 года в Базеле, все участники были распределены на первую и вторую половины шоу, чтобы обеспечить жанровое и стилистическое разнообразие во время вечера.

Где смотреть Евровидение 2025 второй полуфинал

Шоу, которое стартует 15 мая в 22:00 по киевскому времени, будет доступно для просмотра:

Несмотря на автоматическую квалификацию в финал, Франция, Германия и Великобритания — страны Большой пятерки — будут участвовать в голосовании второго полуфинала.

Фото: Eurovision

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