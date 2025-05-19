Елтон Джон погрожує судом через плани британського уряду щодо ШІ

Співак та композитор Елтон Джон виступив із жорсткою критикою на адресу уряду Великої Британії через пропоновані зміни в законодавстві щодо авторського права.

Вони можуть дозволити компаніям зі сфери штучного інтелекту використовувати захищені твори без дозволу їхніх авторів.

Елтон Джон різко висловився про британський уряд

Артист заявив, що подібні ініціативи є “кримінальним злочином” і такими, що “позбавляють молодих людей їхньої спадщини та джерела доходу”.

Зараз дивляться

– Уряд поводиться, як абсолютні невдахи. Це злочин, я дуже злий, – сказав Джон, додавши, що у разі ухвалення таких змін він готовий подати до суду на міністрів.

Музикант також розкритикував міністра з цифрових технологій Пітера Кайла, назвавши його “трохи дурним”. Минулого тижня Кайла звинуватили у надмірній близькості до великих технологічних компаній. Це сталося після аналізу, що виявив різке зростання кількості зустрічей міністерства з Google, Amazon, Apple та Meta з моменту перемоги Лейбористської партії на виборах у липні 2024 року.

Що пропонує уряд

Елтон Джон зробив свою заяву напередодні голосування в Палаті лордів щодо нової поправки, запропонованої незалежною депутаткою Бібан Кідрон. Вона вимагає, щоб компанії зі сфери штучного інтелекту відкрито повідомляли про використання захищених авторським правом творів. Це дало б змогу авторам вимагати ліцензійну оплату за використання свого контенту.

Минулого тижня цю поправку вже підтримали в Палаті лордів більшістю голосів. Проте уряд пізніше скасував її в Палаті громад, що викликало нову хвилю суперечок навколо законопроєкту про дані.

– Я почуваюся зрадженим. Лорди проголосували, більшість була за нас, а уряд просто відмахнувся. Мовляв, старі, як я, можуть собі дозволити боротися, – обурився Джон.

Зараз уряд розглядає кілька варіантів того, як регулювати використання авторських прав у сфері ШІ. Один із них – дозволити компаніям тренувати свої моделі на чужих творах без дозволу авторів, якщо ті не висловили заперечення. За словами джерела, близького до міністра Пітера Кайла, цей варіант більше не є основним, хоча й досі залишається серед можливих.

Інші варіанти, які розглядаються:

залишити чинну ситуацію без змін;

зобов’язати компанії отримувати ліцензії;

надати їм повний дозвіл без можливості відмови для творців.

У відповідь на критику представник уряду заявив, що жодні зміни не будуть ухвалені, “доки не буде впевненості, що вони працюють на користь авторів”. Також уряд пообіцяв підготувати економічну оцінку впливу пропозицій, яка врахує “широкий спектр аргументів обох сторін”.