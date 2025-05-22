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Победитель Евровидения 2025 JJ высказался за исключение Израиля из конкурса

JJ - переможець Євробачення 2025
Фото: Getty Images

Австрийский певец JJ, победивший на Евровидении 2025 с песней Wasted Love, заявил, что не хочет видеть Израиль среди участников следующего конкурса.

Он добавил, что его разочаровало участие израильской певицы Юваль Рафаэль и в этом году, а само Евровидение, считает артист, требует существенных изменений.

JJ об участии Израиля в Евровидении

В комментарии испанскому изданию El País 24-летний контратенор Йоханнес Пич (сценическое имя JJ) заявил, что поддерживает реформу конкурса, о которой первой заговорила Испания на фоне высоких баллов от зрителей для Израиля и Украины.

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— Евровидению нужны изменения — особенно в системе голосования и в том, кто участвует в конкурсе, — отметил JJ.

Певец отметил, что нынешнее зрительское голосование вызвало у него много вопросов. Артист, который вдохновляется творчеством путинистки Анны Нетребко, не скрывает своего отношения к участию израильских артистов в конкурсе.

— Очень разочаровывает, что Израиль до сих пор участвует. Я хотел бы, чтобы в следующем году Евровидение состоялось в Вене и без Израиля. Но решение за Европейским вещательным союзом. Мы, артисты, можем только говорить вслух, — отметил победитель Евровидения 2025.

JJ, который является представителем квир-сообщества пожаловался, что не смог вынести на сцену радужный флаг — организаторы запретили. По мнению исполнителя, Европа становится все более консервативной, и он считает тревожной тенденцией.

После победы JJ пообещал использовать свою популярность, чтобы защищать права ЛГБТК+ и бороться за равенство.

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