Переможець Євробачення 2025 JJ висловився за виключення Ізраїлю з конкурсу

Австрійський співак JJ, що переміг на Євробаченні 2025 з піснею Wasted Love, заявив, що не хоче бачити Ізраїль серед учасників наступного конкурсу.

Він додав, що його розчарувала участь ізраїльської співачки Юваль Рафаель і цього року, а саме Євробачення, вважає артист, потребує суттєвих змін.

JJ про участь Ізраїлю у Євробаченні

У коментарі іспанському виданню El País 24-річний контратенор Йоганнес Піч (сценічне ім’я JJ) заявив, що підтримує реформу конкурсу, про яку першою заговорила Іспанія на тлі високих балів від глядачів для Ізраїлю та України.

Зараз дивляться

– Євробаченню потрібні зміни – особливо у системі голосування та у тому, хто бере участь у конкурсі, – наголосив JJ.

Співак зазначив, що цьогорічне глядацьке голосування викликало у нього багато запитань. Артист, що надихається творчістю путіністки Анни Нетребко, не приховує свого ставлення до участі ізраїльських артистів у конкурсі.

– Дуже розчаровує, що Ізраїль досі бере участь. Я хотів би, щоб наступного року Євробачення відбулося у Відні й без Ізраїля. Але рішення за Європейською мовною спілкою. Ми, артисти, можемо лише говорити вголос, – зазначив переможець Євробачення 2025.

JJ, що є представником квір-спільноти пожалівся, що не зміг винести на сцену веселковий прапор – організатори заборонили. На думку виконавця, Європа стає дедалі консервативнішою, і він вважає тривожною тенденцією.

Після перемоги JJ пообіцяв використати свою популярність, щоби захищати права ЛГБТК+ та боротися за рівність.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.