Мирошниченко резко ответил Испании на упреки по голосам на Евровидении 2025

Бессменный комментатор Евровидения от Украины Тимур Мирошниченко отреагировал на заявление испанского вещателя RTVE, который поставил под сомнение прозрачность голосования в финале конкурса 2025 года.

RTVE возмутился из-за высоких результатов Украины и Израиля после подсчета голосов зрителей и требует изменений в правилах конкурса.

Тимур Мирошниченко ответил Испании

Мирошниченко, который много лет является лицом конкурса в Украине, не смолчал, потому что Испания обвинила представителей Украины и Израиля в использовании войн в странах для влияния на еврофанов. Также вещатель потребовал проверки голосов от испанцев.

Сейчас смотрят

— Во-первых, результаты голосования испанцев доступны в интернете — это можно открыть и увидеть. Во-вторых, если испанцы так переживают за эту привилегию, мы с удовольствием можем ее передать им. Ну, а от себя еще добавлю, что, возможно, все же как-то надо более тщательно готовиться к конкурсу, а не отправлять кого угодно, — ответил Тимур.

Ведущий добавил, что подобные жалобы могут стать толчком к новым правилам в системе голосования, тем более, что такая дискуссия уже началась. Также Тимур Мирошниченко предположил, что скандал произошел из-за того, что Испания “устала оказываться в конце гранд-финала”.

Напомним, что группа Ziferblat, представлявшая Украину с песней Bird of Prey, заняла девятое место благодаря 158 баллам от зрителей, жюри же дало лишь 60. Израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise получила еще более впечатляющую поддержку — 297 баллов от телезрителей, которые вывели ее с 20-го места на второе. Испания в итоге заняла 24-ю позицию.

Источник : ЖВЛ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.