Повернення Панахі, овації Трієру і трилер про диктатуру: у Каннах оголосили лауреатів

Церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю у головній залі Палацу фестивалів минула без затримок і за розкладом, попри відключення електроенергії на Лазуровому узбережжі.

Видання BBC пише про підозру на диверсію через блекаут, який припав на день закриття кінофестивалю у Каннах.

Адже причиною відключень світла став підпал електричної підстанції у селі Таннерон, яка живить місто, а також пошкодження електроопори в іншому місці. Утім церемонія відбулася за графіком – допомогли альтернативні джерела електропостачання.

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Із 13 травня журі, яке очолила французька акторка Жюльєт Бінош, обирали лауреатів одного з найпрестижніших кінофестивалів світу.

В основному конкурсі було представлено 22 фільми, серед яких нові роботи Жулії Декорно, Таріка Салеха, Джафара Панахі, Йоакіма Трієра та Веса Андерсона.

Каннський кінофестиваль 2025: лауреати

Головну нагороду Канн-2025 отримав трилер про помсту Проста випадковість іранського режисера Джафара Панахі. Він був особисто присутній на церемонії закриття кінофестивалю, адже у 2023 році йому вперше за 14 років дозволили залишити Іран.

Раніше він таємно знімав фільми в Ірані, ігноруючи заборони. А одну зі своїх картин під назвою Це не фільм він для показу на кінофестивалі переслав на флешці, захованій у торті. Його останній фільм Проста випадковість називають висловлюванням режисера проти репресій та за свободу.

Гран-приз журі дістався драмі Сентиментальна цінність, норвезького режисера Йоахіма Трієра. Також фільм отримав приз ФІПРЕССІ.

Ще після показу стрічка отримала 19-хвилинні овації. Deadline пише, що це були найдовші овації цьогоріч у Каннах. Однак фільму не вдалося побити рекорд 22-хвилинних аплодисментів, які дісталися свого часу Лабіринту Фавна Гільєрмо дель Торо.

Спеціальний призу журі отримали два фільми – один із фаворитів критиків стрічка Сірат іспанця Олівера Лаксе про батька та сина, які приєднуються до мандрівників у пустелях Марокко, а також Звук падіння німкені Маші Шилінскі про чотири покоління дівчат, які проводять свою юність на одній фермі у Німеччині.

Приз за найкращу режисуру отримав Таємний агент бразильського режисера Клебера Мендонса Фільо. Це трилер про академіка, який переховується у часи військової диктатури в Бразилії 1970-х років.

Крім приза за режисуру фільм також отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, яка дісталася Варнеру Моурі. Найкращу жіночу роль присудили молодій французькій акторці Наді Мелліті за роботу у стрічці Молодша сестра від Афсії Ерзі.

Брати Дарденн Жан-П’єр і Люк отримали нагороду за найкращий сценарій за драму Молоді матері. Дія фільму розгортається у притулку для матерів-підлітків, де п’ятеро молодих жінок долають виклики раннього материнства на тлі наркозалежності, депресії та напружених зустрічей з потенційними прийомними батьками.

Як пише AP News, на цьогорічному Каннському кінофестивалі геополітика кинула довгу тінь як на екран, так і за його межі.

Це пов’язано із заявою президента США Дональда Трампа ще перед початком фестивалю на Лазуровому узбережжі. Йдеться про ідею американського лідера запровадити 100% мито на фільми, вироблені за кордоном.

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