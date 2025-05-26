Словения может выйти из Евровидения: вещатель выдвинул ультиматум организаторам

Телевидение Словении обратилось к Европейскому вещательному союзу с официальным письмом, в котором выразило серьезные сомнения относительно дальнейшего участия страны в Евровидении.

Это связано с позицией ЕВС относительно участия Израиля в шоу, а также отсутствием прозрачности в нынешнем голосовании, говорится в обращении.

Словения выдвинула ультиматум организаторам Евровидения

В письме к членам исполнительного комитета ЕМС директор телекомпании Ксения Хорват заявила, что беспокойство относительно участия Израиля она выражала еще в прошлом году. По ее словам, ответы от организаторов тогда ее не убедили.

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— Гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась, а общественное возмущение как в Словении, так и по всей Европе — только растет, — подчеркнула она.

В середине мая, после финала Евровидения 2025, подобные заявления уже сделали Испания и Бельгия. Теперь к ним присоединился и словенский вещатель MMC RTV SLO. В его заявлении говорится о том, что нынешний формат голосования “утратил аполитичный и объединительный характер”, к которому изначально стремился конкурс.

— Многие зрители в Словении и других странах выразили сомнения в правдивости голосования, особенно в политическом контексте, окружавшем конкурс. Ощущение, что политические интересы могли повлиять на результаты, подорвало доверие к беспристрастности ЕМС, — заявил вещатель.

TV Slovenija требует от ЕМС объяснить разительные различия между результатами телефонного и онлайн-голосования, а также обеспечить публичный доступ к информации. В письме отмечается, что общественный вещатель обязан информировать свою аудиторию честно и прозрачно.

Если же организаторы Евровидения не прибегнут к конкретным шагам и не дадут содержательного ответа, словенская сторона готова пересмотреть свое участие в следующих конкурсах.

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