Словенія може вийти з Євробачення: мовник висунув ультиматум організаторам

Телебачення Словенії звернулося до Європейської мовної спілки з офіційним листом, у якому висловило серйозні сумніви щодо подальшої участі країни в Євробаченні.

Це повʼязано з позицією ЄМС щодо участі Ізраїлю у шоу, а також відсутність прозорості у цьогорічному голосуванні, йдеться у зверненні.

Словенія висунула ультиматум організаторам Євробачення

У листі до членів виконавчого комітету ЄМС директорка телекомпанії Ксенія Хорват заявила, що занепокоєння стосовно участі Ізраїлю вона висловлювала ще минулого року. За її словами, відповіді від організаторів тоді її не переконали.

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– Гуманітарна ситуація в Газі погіршилася, а громадське обурення як у Словенії, так і по всій Європі — лише зростає, – наголосила вона.

У середині травня, після фіналу Євробачення 2025, подібні заяви уже зробили Іспанія та Бельгія. Тепер до них приєднався і словенський мовник MMC RTV SLO. У його заяві йдеться про те, що теперішній формат голосування “втратив аполітичний і об’єднувальний характер”, якого від початку прагнув конкурс.

– Багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили сумніви щодо правдивості голосування, особливо у політичному контексті, що оточував конкурс. Відчуття, що політичні інтереси могли вплинути на результати, підірвало довіру до неупередженості ЄМС, – заявив мовник.

TV Slovenija вимагає від ЄМС пояснити разючі відмінності між результатами телефонного та онлайн-голосування, а також забезпечити публічний доступ до інформації. У листі наголошується, що громадський мовник має обов’язок інформувати свою аудиторію чесно й прозоро.

Якщо ж організатори Євробачення не вдадуться до конкретних кроків і не дадуть змістовної відповіді, словенська сторона готова переглянути свою участь у наступних конкурсах.

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