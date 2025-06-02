Меньше романтики и больше ужасов: что известно о 2 сезоне Уэнсдей

После успеха первого сезона сериала Уэнсдей от Netflix, поклонники с нетерпением ждут продолжения истории о мрачной и харизматичной дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов.

Какой будет второй сезон Уэнсдей, когда ожидать премьеру и чем удивит актерский состав — читайте далее в материале.

Уэнсдей 2-й сезон — дата премьеры

Изначально планировалось, что зрители увидят второй сезон Уэнсдей в конце 2023-го или в начале 2024 года. Однако из-за забастовок сценаристов и актеров в США, производство было отложено.

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В декабре прошлого года Netflix официально сообщил о завершении съемок. Поэтому премьера 2-го сезона Уэнсдей запланирована на 2025 год. Уже есть и точная дата, которую шоураннеры раскрыли в первом официальном тизере сериала.

Шоу выйдет в двух частях уже этим летом. Первые серии появятся 6 августа, а остальные — 3 сентября.

Что известно о сюжете 2-го сезона Уэнсдей

Во 2 сезоне Уэнсдей Аддамс, которую сыграла Дженна Ортега, вместе с младшим братом Пагсли продолжит обучение в академии Невермор, где ее ждут новые приключения и тайны.

Известно, что создатели сериала планируют уделить больше внимания отношениям Уэнсдей с ее матерью, Мортишей Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс). Шоураннер Майлз Миллар заявил, что другие члены семьи Аддамсов будут появляться на экранах чаще.

— Актеры настолько удивительны в этих ролях, что не могут не удивлять. Кэтрин, на мой взгляд, является культовой Мортицией. Отношения между Уэнсдей и Мортицией также важны для сериала, и идея о том, что Уэнсдей пытается выковать свой собственный путь вне семьи, важна, — сказал Миллар, пишет Glamour.

Также в этом сезоне зрители впервые увидят бабушку Аддамс. К слову, режиссер Тим Бертон заявил, что для него – это шанс “привести всю семью в Невермор” и показать Аддамсов в действии.

Дженна Ортега недавно рассказывала, что зрителей ждет эпизод, посвященный фильмам жанра “слэшер”, пишет Glamour. В целом 2-й сезон потеряет романтическую линию в пользу большего акцента на элементах ужасов.

— Визуально, я могу сказать, что мы получаем наибольшее удовольствие от работы. Здесь много сцен и кадров, и есть целый эпизод, основанный на слэшерах, и мы делаем много отсылок к фильмам ужасов. Мне кажется, что у нас появилось немного больше доверия, и поэтому мы почувствовали, что можем сделать более сложные сцены, что очень приятно, — сказала исполнительница главной роли.

Эмма Майерс, сыгравшая соседку Уэнсдей Энид Синклер, говорит, что второй сезон сериала ей нравится больше, чем первый.

— Мне кажется, здесь много классных пасхалок. Я думаю, люди будут довольны развитием событий. Да, это веселый сезон. Поэтому я очень рада, что люди его увидят, — сказала актриса в комментарии ScreenRant.

Во время глобального события для фанатов Tudum стриминговый сервис показал первые шесть минут первой серии второго сезона Уэнсдей. Эпизод начинается со сцены, где главная героиня сидит связанной в подвале серийного убийцы.

Что известно об актерах 2 сезона Уэнсдей

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордоньес, Эмма Майерс, Джой Сандей, Хантер Дуэн.

К ним присоединятся Тэнди Ньютон, Стив Бушеми, Ноа Тейлор, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер. Также во 2 сезоне появится певица Леди Гага — она сыграет эпизодическую роль.

Актер Перси Хайнс Уайт, который играл Ксавьера Торпа в первом сезоне, не вернется к своей роли из-за обвинений в сексуальном насилии.

Также известно, что Тора Берч, которая должна была играть Тамару Новак, смотрительницу академии Невермор, вынуждена была уйти из сериала посреди съемок. Актрисе пришлось вернуться домой из-за болезни в семье. Пока не подтверждено, войдут ли сцены с Берч в сериал, или ее роль будет заменена на другую.

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