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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Кардинальное перевоплощение: Анна Тринчер удивила новым образом

перевтілення Анни Трінчер
Фото: Анна Тринчер

Певица в очередной раз оказалась в кресле звездного визажиста Егора Андрюшина, специализирующегося на кардинальной смене образов артистов и блогеров. Певица Анна Тринчер в очередной раз оказалась в кресле звездного визажиста Егора Андрюшина, специализирующегося на перевоплощениях артистов и блогеров, изменяя их до неузнаваемости.

В сети раскритиковали образ Тринчер

Как принято в таких видео, сначала Анна появилась без макияжа, а уже через мгновение удивила подписчиков голубыми глазами и рыжими волосами.

Впрочем, многим из поклонников экспериментальный образ показался неудачным.

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  • Очень красивая без макияжа, зачем так перекрывать тон лица, если кожа идеально ровная и без высыпаний?
  • Неужели вы не видите, что ей некрасиво с этим макияжем? Красоту Ани как будто спрятали, подчеркнули не самые лучшие стороны. Как и в большинстве перевоплощений этого мастера, человек выглядит совсем по-другому, но далеко не в лучшую сторону. Неужели никто этого не замечает?
  • На себя не похожа.
  • Честно, на вид – ужасно. Аня очень красивая девушка и без макияжа, – пишут люди.

Есть среди комментариев и одобрительные. В частности, кому-то новый образ напомнил русалку, а кто-то просто считает, что певице идет все.

В кресло к Андрюшину для перевоплощений уже не раз садились и другие артистки, например, Ирина Билык, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Настя Каменских, а также артисты – певцы Владимир Дантес и Khayat. Для смены образов визажист обычно использует яркие парики и цветные линзы.

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