Кардинальне перевтілення: Анна Трінчер здивувала новим образом

Співачка Анна Трінчер вкотре опинилася у кріслі зіркового візажиста Єгора Андрюшина, що спеціалізується на перевтіленнях артистів та блогерів, змінюючи їх до невпізнаваності.

В мережі розкритикували образ Трінчер

Як заведено у таких відео, спочатку Анна зʼявилася без макіяжу, а вже за мить здивувала підписників блакитними очима та червоним волоссям.

Втім, багато кому з прихильників експериментальний образ видався невдалим.

Зараз дивляться

Дуже красива без макіяжу, навіщо так перекривати тон обличчя, якщо шкіра ідеально рівна та без висипів?

Невже ви не бачите, що їй некрасиво з цим макіяжем? Красу Ані наче сховали, підкреслили не найкращі сторони. Як і в більшості перевтілень цього майстра, людина має зовсім інакший вигляд, але далеко не в кращу сторону. Невже ніхто цього не помічає?

На себе не схожа.

Чесно, на вигляд – жахливо. Аня дуже гарна дівчина і без макіяжу, – пишуть люди.

Є серед коментарів і схвальні. Зокрема, комусь новий образ нагадав русалку, а хтось просто вважає, що співачці пасує будь-що.

В крісло до Андрюшина задля перевтілень вже не раз сідали й інші артистки, наприклад, Ірина Білик, Оля Полякова, Наталія Могилевська, Настя Каменських, а також артисти – співаки Володимир Дантес та Khayat. Для зміни образів візажист зазвичай використовує яскраві перуки та кольорові лінзи.

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