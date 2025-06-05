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Больше чувств и беспорядка: на Netflix состоялась премьера 3 сезона сериала Джинни и Джорджия

Джинні й Джорджія 3 сезон
Фото: Netflix

На сервисе Netflix вышел третий сезон популярного сериала Джинни и Джорджия. Это американский драматично-комедийный телесериал, в котором речь идет о непростых отношениях матери и дочери.

Джинни и Джорджия 3 сезон — официальный трейлер

Как стало известно, в третьем сезоне сериала Джинни и Джорджия будет 10 эпизодов. Все они уже доступны для просмотра на Netflix.

— Больше драмы. Больше чувств. Больше беспорядка. Готовы, персики? — анонсировали в Netflix.

 

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Стоит отметить, что предыдущий сезон сериала завершился арестом Джорджии. Судя по официальному трейлеру, ее семье придется прожить непростые времена.

В то же время дочь Джорджии, Джинни, будет пытаться найти опору в нестабильном мире, где повсюду ее ждет ложь и несправедливость.

Между тем Пол, Джо и другие предстанут перед испытаниями, которые повлияют на их жизнь, а прошлое снова будет пытаться догнать всех.

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Источник: Netflix

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