Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Більше почуттів і безладу: на Netflix відбулася прем’єра 3 сезону серіалу Джинні й Джорджія

Джинні й Джорджія 3 сезон
Фото: Netflix

На сервісі Netflix вийшов третій сезон популярного серіалу Джинні й Джорджія. Це американський драматично-комедійний телесеріал, в якому йдеться про непрості стосунки матері та доньки.

Джинні й Джорджія 3 сезон – офіційний трейлер

Як стало відомо, у третьому сезоні серіалу Джинні й Джорджія буде 10 епізодів. Всі вони вже доступні для перегляду на Netflix.

– Більше драми. Більше почуттів. Більше безладу. Готові, персики? – анонсували у Netflix.

 

Зараз дивляться
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Netflix Ukraine (@netflixua)

Варто зазначити, що попередній сезон серіалу завершився арештом Джорджії. Судячи з офіційного трейлеру, її родині доведеться прожити непрості часи.

Водночас донька Джорджії, Джинні, намагатиметься знайти опору в нестабільному світі, де всюди на неї чекає брехня та несправедливість.

Тим часом Пол, Джо та інші постануть перед випробуваннями, які вплинуть на їхнє життя, а минуле знову намагатиметься наздогнати всіх.

Читайте також
Коли вийде серіал Гаррі Поттер від HBO: що відомо про дату премʼєри
серіал Гаррі Поттер

Джерело: Netflix

Пов'язані теми:

NetflixСеріал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь