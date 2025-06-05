Більше почуттів і безладу: на Netflix відбулася прем’єра 3 сезону серіалу Джинні й Джорджія
На сервісі Netflix вийшов третій сезон популярного серіалу Джинні й Джорджія. Це американський драматично-комедійний телесеріал, в якому йдеться про непрості стосунки матері та доньки.
Джинні й Джорджія 3 сезон – офіційний трейлер
Як стало відомо, у третьому сезоні серіалу Джинні й Джорджія буде 10 епізодів. Всі вони вже доступні для перегляду на Netflix.
– Більше драми. Більше почуттів. Більше безладу. Готові, персики? – анонсували у Netflix.
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Варто зазначити, що попередній сезон серіалу завершився арештом Джорджії. Судячи з офіційного трейлеру, її родині доведеться прожити непрості часи.
Водночас донька Джорджії, Джинні, намагатиметься знайти опору в нестабільному світі, де всюди на неї чекає брехня та несправедливість.
Тим часом Пол, Джо та інші постануть перед випробуваннями, які вплинуть на їхнє життя, а минуле знову намагатиметься наздогнати всіх.