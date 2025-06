Фронтмен A-ha Мортен Харкет перенес операции на мозге из-за болезни Паркинсона

Норвежский певец и фронтмен группы A-ha Мортен Харкет впервые публично сообщил о своей болезни Паркинсона.

В 2024 году Гаркет дважды проходил нейрохирургическое вмешательство в клинике Mayo в США. Ему имплантировали электроды глубоко в мозг, которые соединены с устройством под кожей груди. Это метод глубокой стимуляции мозга, который используется для лечения болезни Паркинсона. Операции прошли успешно: многие физические симптомы практически исчезли.

Однако, как отмечает музыкант, болезнь не отступила полностью. Ежедневно он балансирует между приемом медикаментов, работой электродов, сном и общим самочувствием. И хотя внешне артист кажется активным, на самом деле симптомы периодически возвращаются.

Самой большой проблемой для певца пока остается голос. Несмотря на успешное лечение, побочные эффекты лекарств влияют именно на него.

– Я не знаю, могу ли я сейчас петь. И даже не хочу. Для меня это знак. Возможно, позже смогу, но пока не готов, – сказал исполнитель хита Take on Me.