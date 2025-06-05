Фронтмен A-ha Мортен Харкет перенес операции на мозге из-за болезни Паркинсона

Норвежский певец и фронтмен группы A-ha Мортен Харкет впервые публично сообщил о своей болезни Паркинсона.

– Я без проблем принял диагноз. Позже перенял философию своего 94-летнего отца относительно того, как организм постепенно сдается: я пользуюсь тем, что еще работает, – признался артист в интервью, опубликованном на официальном сайте группы.

Мортен Гаркет перенес операции на мозге

В 2024 году Гаркет дважды проходил нейрохирургическое вмешательство в клинике Mayo в США. Ему имплантировали электроды глубоко в мозг, которые соединены с устройством под кожей груди. Это метод глубокой стимуляции мозга, который используется для лечения болезни Паркинсона. Операции прошли успешно: многие физические симптомы практически исчезли.

Однако, как отмечает музыкант, болезнь не отступила полностью. Ежедневно он балансирует между приемом медикаментов, работой электродов, сном и общим самочувствием. И хотя внешне артист кажется активным, на самом деле симптомы периодически возвращаются.

Сейчас смотрят

Мортен Гаркет о проблемах с голосом

Самой большой проблемой для певца пока остается голос. Несмотря на успешное лечение, побочные эффекты лекарств влияют именно на него.

– Я не знаю, могу ли я сейчас петь. И даже не хочу. Для меня это знак. Возможно, позже смогу, но пока не готов, – сказал исполнитель хита Take on Me.

При этом он подчеркнул, что не отождествляет себя только с образом певца.

– Я никогда не считал, что моя идентичность – это быть только певцом. Это – ответственность, которую я принял, но у меня есть и другие стороны, другие увлечения, – добавил он.

Мортен Харкет обратился к фанатам

Мортен Харкет уже ожидает волну сообщений от поклонников и советов по лечению, но просит отнестись с пониманием к его рассказу.

– Я знаю, что все советы будут с добрыми намерениями. Но я должен слушать своих врачей. Не волнуйтесь за меня. Заботьтесь о природе, пока еще не поздно. Занимайтесь тем, что действительно важно. А я – под наблюдением тех, кто знает свое дело, – обратился к фанатам певец.

Болезнь Паркинсона – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она связана с потерей клеток, вырабатывающих дофамин, и поражает зоны мозга, ответственные за движения. В Норвегии с этим недугом живет около 13 тыс. человек, в мире – не менее 10 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.