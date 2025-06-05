Фронтмен A-ha Мортен Гаркет переніс операції на мозку через хворобу Паркінсона

Норвезький співак і фронтмен гурту A-ha Мортен Гаркет уперше публічно повідомив, що має хворобу Паркінсона.

– Я без проблем прийняв діагноз. Згодом перейняв філософію свого 94-річного батька щодо того, як організм поступово здається: я користуюся тим, що ще працює, – зізнався артист в інтервʼю, опублікованному на офіційному сайті гурту.

Мортен Гаркет переніс операції на мозку

У 2024 році Гаркет двічі проходив нейрохірургічне втручання в клініці Mayo у США. Йому імплантували електроди глибоко в мозок, які з’єднані з пристроєм під шкірою грудей. Це метод глибокої стимуляції мозку, який використовується для лікування хвороби Паркінсона. Операції пройшли успішно: багато фізичних симптомів практично зникли.

Однак, як зазначає музикант, хвороба не відступила повністю. Щодня він балансує між прийомом медикаментів, роботою електродів, сном і загальним самопочуттям. І хоча зовні артист видається активним, насправді симптоми періодично повертаються, повідомляє

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Мортен Гаркет про проблеми з голосом

Найбільшою проблемою для співака наразі залишається голос. Попри успішне лікування, побічні ефекти ліків впливають саме на нього.

– Я не знаю, чи можу зараз співати. І навіть не хочу. Для мене це знак. Можливо, пізніше зможу, але поки що не готовий, – сказав виконавець хіта Take on Me.

При цьому він наголосив, що не ототожнює себе лише з образом співака.

– Я ніколи не вважав, що моя ідентичність – це бути тільки співаком. Це – відповідальність, яку я прийняв, але у мене є й інші сторони, інші пристрасті, – додав він.

Мортен Гаркет звернувся до фанів

Мортен Гаркет вже очікує хвилю повідомлень від шанувальників і порад щодо лікування, але просить поставитися з розумінням до його розповіді.

– Я знаю, що всі поради будуть із добрими намірами. Але я маю слухати своїх лікарів. Не хвилюйтеся за мене. Дбайте про природу, поки ще не пізно. Займайтеся тим, що справді важливо. А я – під наглядом тих, хто знається на своїй справі, – звернувся до фанатів співак.

Хвороба Паркінсона – одне з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі. Вона пов’язана з втратою клітин, що виробляють дофамін, і вражає зони мозку, відповідальні за рухи. У Норвегії з цією недугою живе близько 13 тис. осіб, у світі – щонайменше 10 млн.

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