Фронтмен A-ha Мортен Гаркет переніс операції на мозку через хворобу Паркінсона

Норвезький співак і фронтмен гурту A-ha Мортен Гаркет уперше публічно повідомив, що має хворобу Паркінсона.

У 2024 році Гаркет двічі проходив нейрохірургічне втручання в клініці Mayo у США. Йому імплантували електроди глибоко в мозок, які з’єднані з пристроєм під шкірою грудей. Це метод глибокої стимуляції мозку, який використовується для лікування хвороби Паркінсона. Операції пройшли успішно: багато фізичних симптомів практично зникли.

Однак, як зазначає музикант, хвороба не відступила повністю. Щодня він балансує між прийомом медикаментів, роботою електродів, сном і загальним самопочуттям. І хоча зовні артист видається активним, насправді симптоми періодично повертаються, повідомляє

Найбільшою проблемою для співака наразі залишається голос. Попри успішне лікування, побічні ефекти ліків впливають саме на нього.

– Я не знаю, чи можу зараз співати. І навіть не хочу. Для мене це знак. Можливо, пізніше зможу, але поки що не готовий, – сказав виконавець хіта Take on Me.