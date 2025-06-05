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Семья — это сложно: Роберт Де Ниро назвал главное правило в воспитании своих семи детей

Роберт Де Ніро
Фото: Getty Images

Голливудский актер Роберт Де Ниро назвал главное правило, которого придерживается в воспитании своих семи детей. Также он признался, как это — быть отцом двухлетней дочери в 81 год.

Роберт Де Ниро о воспитании детей

Актер убежден, что главное в воспитании — это всегда поддерживать своих детей.

— Если они не наносят себе вреда, не делают ничего разрушительного или подобного, вы должны их поддерживать — и точка. Даже если вы не согласны с ними или считаете, что они… вы должны их поддерживать. И они должны знать, что вы их поддерживаете. Всегда, — сказал Де Ниро в интервью Entertainment Tonight.

Звезда фильма Крестный отец также рассказал, как сейчас дела у его двухлетней дочери Джии Вирджинии, которую он воспитывает вместе с Тиффани Чен.

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— Она просто чистая радость. Ей сейчас два года, так что по мере того, как они становятся старше и старше… понимаете? Но это всегда прекрасно. Чистая радость, что я могу сказать? — ответил актер, когда его спросили, как это — воспитывать ребенка на этом этапе жизни.

Кроме Джии, Де Ниро является отцом еще шестерых детей от предыдущих отношений. У актера и его первой жены, Дайенн Эбботт, есть дочь Дрена (57 лет) и сын Рафаэль (48 лет).

В 1995 году у него родились близнецы Джулиан и Эйрин (29 лет) от модели Туки Смит. Также у актера есть 26-летний сын Эллиот и 12-летняя дочь Хелен Грейс от бывшей жены Грейс Хайтауэр.

Отвечая на вопрос о том, как дети описали бы его как отца, актер отметил, что каждый из них, вероятно, сказал бы по-разному.

— О Боже, у всех будет разный ответ. Семья — это так сложно. Я стараюсь изо всех сил, вот и все. Я надеюсь, что они будут счастливы, — сказал Де Ниро.

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Роберт Де Ніро

Источник: Independent

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