Сім’я – це складно: Роберт Де Ніро назвав головне правило у вихованні своїх семи дітей

Голлівудський актор Роберт Де Ніро назвав головне правило, якого дотримується у вихованні своїх семи дітей. Також він зізнався, як це – бути батьком дворічної донечки у 81 рік.

Роберт Де Ніро про виховання дітей

Актор переконаний, що головне у вихованні – це завжди підтримувати своїх дітей.

– Якщо вони не завдають собі шкоди, не роблять нічого руйнівного чи подібного, ви повинні їх підтримувати — і крапка. Навіть якщо ви не згодні з ними або вважаєте, що вони… ви повинні їх підтримувати. І вони повинні знати, що ви їх підтримуєте. Завжди, – сказав Де Ніро в інтерв’ю Entertainment Tonight.

Зірка фільму Хрещений батько також розповів, як зараз справи у його дворічної донечки Джії Вірджінії, яку він виховує разом із Тіффані Чен.

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– Вона просто чиста радість. Їй зараз два роки, тож у міру того, як вони стають старшими і старшими… розумієте? Але це завжди чудово. Чиста радість, що я можу сказати? – відповів актор, коли його запитали, як це – виховувати дитину на цьому етапі життя.

Окрім Джії, Де Ніро є батьком ще шістьох дітей від попередніх стосунків. У актора і його першої дружини, Дайенн Ебботт, є дочка Дрена (57 років) і син Рафаель (48 років).

У 1995 році у нього народилися близнюки Джуліан і Ейрін (29 років) від моделі Туки Сміт. Також в актора є 26-річний син Елліот і 12-річна дочка Хелен Грейс від колишньої дружини Грейс Хайтауер.

Відповідаючи на запитання про те, як діти описали б його як батька, актор зазначив, що кожен з них, ймовірно, сказав би по-різному.

– О Боже, у всіх буде різна відповідь. Сім’я – це так складно. Я стараюся з усіх сил, ось і все. Я сподіваюся, що вони будуть щасливі, – сказав Де Ніро.

Джерело : Independent

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