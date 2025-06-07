Кто покинул МастерШеф 15 в 15-м выпуске: вместо аматоров готовили родные и друзья

В субботу, 7 июня, на телеканале СТБ прошел 15-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15, который стал действительно особенным. Судьи готовили аматоров к финальному прыжку, поэтому позвали на кухни особых гостей — родных и близких участников.

Как прошел 15-й выпуск кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф 07.06.25 — читайте в материале Фактов ICTV.

Как прошел 15-й выпуск МастерШеф 15 сезон

Перед началом испытаний судьи устроили настоящую Gender party. Это тематическая вечеринка, где будущие родители объявляют пол своего ребенка родственникам и друзьям.

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Алина и Богдан пришли на проект вместе. Вскоре все узнали, что пара ждет ребенка. Судьи торжественно вынесли торт, начинка которого оказалась голубого цвета, что означает появление мальчика.

Теперь к правилам. Все традиционно — родные готовят, а участники руководят с балкона. Кулинарная тема — блюда, которые расскажут об отношениях в семье или паре.

Главное — передать их путем использования компонентов, определенных процессов или презентации.

Блюда были не провальными, но с достаточным количеством ошибок. Черные фартуки достались Кате и Дэну.

— На столе красные и черные фартуки. Раньше это означало бы, что вы будете работать в команде. Но на этот раз мы будем ждать индивидуального результата. Каждый из вас должен приготовить копию блюда-образца, а также выбрать цвет фартука. Красные смогут только пять раз по одной минуте сбегать в продуктовую кладовую, а вот синие — в девайсную, — сообщили судьи об условиях второго конкурса.

Богдан получил наибольшее количество замечаний. Позже в рыбе судьи нашли кость, поэтому участник получил черный фартук.

К самым слабым на этой неделе также присоединилась Виктория.

Кто покинул МастерШеф 15 в 15-м выпуске

На этот раз на поверхностях аматоров ждал алкоголь — виски, ликер, саке и другое. Участники должны были приготовить блюдо и выгодно использовать его в рецептуре.

К сожалению, с заданием не справился Дэн Щебеко, поэтому именно он стал тем, кто покинул МастерШеф 15 сезон 15 выпуск.

Напомним, что в 14-м выпуске МастерШеф 15 оставил Александр Лозко.

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