Хто покинув МастерШеф 15 у 15-му випуску: замість аматорів готували рідні та друзі

У суботу, 7 червня, на телеканалі СТБ пройшов 15-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15, який став справді особливим. Судді готували аматорів до фінального стрибка, тож покликали на кухні особливих гостей – рідних та близьких учасників.

Як пройшов 15-й випуск кулінарного проєкту і хто покинув МастерШеф 07.06.25 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як пройшов 15-й випуск МастерШеф 15 сезон

Перед початком випробувань судді влаштували справжню Gender party. Це тематична вечірка, де майбутні батьки оголошують стать своєї дитини родичам та друзям.

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Аліна та Богдан прийшли на проєкт разом. Згодом всі дізналися, що пара чекає на дитину. Судді урочисто винесли торт, начинка якого виявилася блакитного кольору, що означає появу хлопчика.

Тепер до правил. Все традиційно – рідні готують, а учасники керують з балкона. Кулінарна тема – страви, які розкажуть про стосунки в родині або парі.

Головне – передати їх шляхом використання компонентів, певних процесів або презентації.

Страви були не провальними, але з достатньою кількістю помилок. Чорні фартухи дісталися Каті та Дену.

– На столі червоні та чорні фартухи. Раніше це означало б, що ви працюватимете в команді. Але цього разу ми чекатимемо індивідуального результату. Кожен із вас має приготувати копію страви-взірця, а також вибрати колір фартуха. Червоні зможуть лише п’ять разів по одній хвилині збігати до продуктової комори, а от сині – до девайсної, – повідомили судді про умови другого конкурсу.

Богдан отримав найбільшу кількість зауважень. Пізніше у рибі судді знайшли кістку, тому учасник отримав чорний фартух.

До найслабших цього тижня також доєдналася Вікторія.

Хто покинув МастерШеф 15 у 15-му випуску

Цього разу на поверхнях на аматорів чекав алкоголь – віскі, лікер, саке та інше. Учасники мали приготувати страву і вигідно використати його у рецептурі.

На жаль, із завданням не впорався Ден Щебеко, тож саме він став тим, хто покинув МастерШеф 15 сезон 15 випуск.

Нагадаємо, що у 14-му випуску МастерШеф 15 залишив Олександр Лозко.

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