Рік в ранковому ефірі ICTV2: пʼять фактів про ведучого-ветерана Олександра Швачку

Рік тому в ефірі ICTV2 з’явився новий ведучий – ветеран російсько-української війни Олександр Швачка.

Його поява в програмі Ранок у великому місті відкрила особливу сторінку в історії українського телебачення. Разом із Сергієм Лиховидою, Григорієм Германом і Юлією Зорій він створює улюблену глядачами команду.

За усміхненим обличчям Олександра криється непроста й натхненна історія, яку Факти ICTV вмістили у п’ять головних фактів про ведучого ранкового ефіру.

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Олександр Швачка – програміст за фахом

Олександр закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, отримавши диплом інженера комп’ютерних систем. Деякий час працював за спеціальністю, однак згодом вирішив змінити свій шлях.

Олександр Швачка – двічі доброволець

Уперше він долучився до лав ЗСУ у 2015 році у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Після демобілізації повернувся до мирного життя, але у 2022 році знову добровільно пішов на фронт – цього разу до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Під час виконання бойового завдання поруч з Олександром розірвався танковий снаряд. Внаслідок цього військовий втратив ногу, але після тривалого лікування став на протез і пройшов складну адаптацію.

Олександр Швачка – чемпіон світу з адаптивного стронгмену

Реабілітація привела Олександра у світ спорту. У жовтні 2023 року він у складі команди з восьми українських ветеранів встановив світовий рекорд на міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe у Мадриді – сидячи протягнув чотири вантажівки загальною масою 35 тонн.

Олександр Швачка – перший ведучий-ветеран на українському ТБ

У 2024 році, вже в статусі чемпіона світу, його запросили на кастинг у програму Ранок у великому місті на ICTV2. Він чудово проявив себе і став частиною творчої команди.

Олександр не приховує, що спочатку нервував під час прямих ефірів, але колеги підтримали й допомогли опанувати тонкощі телевізійної роботи.

Олександр Швачка – казкар

Сьогодні телеведучий відкриває нову грань себе – готує до видання власну казку про дівчинку Зорю, яка бореться з темрявою. За словами автора, ця історія перегукується з подіями в Україні та має надихнути на боротьбу за світло та свободу.

– На жаль, у житті все не так, як у казці. Але я вірю, що вона когось надихне, – каже ветеран.

Побачити Олександра Швачку та його колег можна з понеділка по пʼятницю о 7:00 в ефірі програми Ранок у великому місті на ICTV2.

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