Жена музыканта Лесика (настоящее имя — Олег Турко), которого хотели отравить в декабре прошлого года, поделилась новыми подробностями.

Ирина Турко заявила, что перед концертом во Львове ее муж выпил “намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью”.

Жена Лесика об отравлении музыканта

Ирина предполагает, что яд могли подмешать в фанту, которую артист выпил перед концертом. Алкоголя в крови Лесика обнаружено не было, а кока-колу, которую музыкант любил, в тот вечер он не пил.

— Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, ответил отрицательно. Действительно, в крови алкоголя не было. Колу пил? — спрашиваю, потому что он всю жизнь пил только колу. Об этом знали все. Но он и это отрицал — не пил, — рассказала женщина.

Ирина считает, что цитрусовый сок мог скрыть вкус и запах токсичных веществ, которые попали в организм мужчины.

— Лесик не мог вспомнить слово фанта. Только прошептал: Такое желтое, как ты, — показал на мой цвет волос. Яд, который дали выпить Олегу, можно скрыть только цитрусовым соком. Потому что кола бы только усилила запах, и Олег бы не пил, если бы почувствовал, что вкус не такой, — отметила жена Лесика.

Жены не было рядом с музыкантом, поэтому она не знает, кто ему дал этот напиток и когда именно это было. По словам Ирины, камеры видеонаблюдения в гримерке Лесика не работали.

— Полиция мне говорила, что в гримерке камера затерта. До сих пор не понимаю, для чего в клубе камеры, если они затерты? На столах стояли напитки пепси, кола. Больше ничего я не видела, — добавила Ирина.

Что известно об отравлении Лесика

Напомним, что 5 декабря 2024 года Лесик выступал как приглашенный гость на концерте Натальи Бучинской во Львове. Прямо на сцене музыканту внезапно стало плохо и он потерял сознание. Врачи около двух часов боролись за его жизнь.

Недавно Ирина Турко заявила, что Лесика хотели отравить. В организме музыканта обнаружили губительное количество токсичных веществ, которые и вызвали остановку сердца.

Сейчас Лесик находится в плохом состоянии и почти не встает с постели. У артиста начался стеноз аортального клапана, поэтому ему нужна срочная операция.

Фото: Лесик Турко

Источник: Высокий замок

