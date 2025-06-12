Коктейль із препаратів: дружина Лесика припустила, як артиста хотіли отруїти
Дружина музиканта Лесика (справжнє ім’я – Олег Турко), якого хотіли отруїти у грудні минулого року, поділилася новими подробицями.
Ірина Турко заявила, що перед концертом у Львові її чоловік випив “намішаний коктейль із препаратів, що не сумісні з життям”.
Дружина Лесика про отруєння музиканта
Ірина припускає, що отруту могли підмішати у Фанту, яку артист випив перед концертом. Алкоголю в крові Лесика виявлено не було, а кока-колу, яку музикант полюбляв, того вечора він не пив.
– Це був намішаний коктейль із препаратів, що не сумісні з життям. Наступного дня у реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Справді, у крові алкоголю не було. Колу пив? — питаю, бо він усе життя пив лише Колу. Про це знали всі. Але він і це заперечив — не пив, – розповіла жінка.
Ірина вважає, що цитрусовий сік міг приховати смак та запах токсичних речовин, які потрапили в організм чоловіка.
– Лесик не міг згадати слово фанта. Лише прошепотів: Таке жовте, як ти, — показав на мій колір волосся. Отруту, яку дали випити Олегові, можна приховати тільки цитрусовим соком. Бо кола би тільки посилила запах, і Олег би не пив, якби відчув, що смак не такий, – зазначила дружина Лесика.
Жінки не було поруч з музикантом, тому вона не знає, хто йому дав цей напій та коли саме це було. За словами Ірини, камери відеоспостереження у гримерці Лесика не працювали.
– Поліція мені казала, що у гримерці камера затерта. Досі не розумію, для чого у клубі камери, якщо вони затерті? На столах стояли напої – пепсі, уола. Більше нічого я не бачила, – додала Ірина.
Що відомо про отруєння Лесика
Нагадаємо, що 5 грудня 2024 року Лесик виступав як запрошений гість на концерті Наталії Бучинської у Львові. Просто на сцені музиканту раптово стало зле і він знепритомнів. Лікарі близько двох годин боролися за його життя.
Нещодавно Ірина Турко заявила, що Лесика хотіли отруїти. В організмі музиканта виявили згубну кількість токсичних речовин, які й спричинили зупинку серця.
Наразі Лесик перебуває в поганому стані та майже не встає з ліжка. В артиста почався стеноз аортального клапана, тому йому потрібна термінова операція.
Фото: Лесик Турко
Джерело: Високий замок