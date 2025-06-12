Коктейль із препаратів: дружина Лесика припустила, як артиста хотіли отруїти

Дружина музиканта Лесика (справжнє ім’я – Олег Турко), якого хотіли отруїти у грудні минулого року, поділилася новими подробицями.

Ірина Турко заявила, що перед концертом у Львові її чоловік випив “намішаний коктейль із препаратів, що не сумісні з життям”.

Дружина Лесика про отруєння музиканта

Ірина припускає, що отруту могли підмішати у Фанту, яку артист випив перед концертом. Алкоголю в крові Лесика виявлено не було, а кока-колу, яку музикант полюбляв, того вечора він не пив.

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– Це був намішаний коктейль із препаратів, що не сумісні з життям. Наступного дня у реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запи­тання, чи вживав спиртне, заперечив. Справді, у кро­ві алкоголю не було. Колу пив? — питаю, бо він усе життя пив лише Колу. Про це знали всі. Але він і це заперечив — не пив, – розповіла жінка.

Ірина вважає, що цитрусовий сік міг приховати смак та запах токсичних речовин, які потрапили в організм чоловіка.

– Лесик не міг згадати слово фанта. Лише прошепотів: Таке жов­те, як ти, — показав на мій колір волосся. Отруту, яку дали випити Олегові, можна приховати тільки цитру­совим соком. Бо кола би тільки посилила запах, і Олег би не пив, якби відчув, що смак не такий, – зазначила дружина Лесика.

Жінки не було поруч з музикантом, тому вона не знає, хто йому дав цей напій та коли саме це було. За словами Ірини, камери відеоспостереження у гримерці Лесика не працювали.

– Поліція мені казала, що у гримерці камера затерта. Досі не розу­мію, для чого у клубі камери, якщо вони затерті? На столах стояли напої – пепсі, уола. Більше нічого я не бачила, – додала Ірина.

Що відомо про отруєння Лесика

Нагадаємо, що 5 грудня 2024 року Лесик виступав як запрошений гість на концерті Наталії Бучинської у Львові. Просто на сцені музиканту раптово стало зле і він знепритомнів. Лікарі близько двох годин боролися за його життя.

Нещодавно Ірина Турко заявила, що Лесика хотіли отруїти. В організмі музиканта виявили згубну кількість токсичних речовин, які й спричинили зупинку серця.

Наразі Лесик перебуває в поганому стані та майже не встає з ліжка. В артиста почався стеноз аортального клапана, тому йому потрібна термінова операція.

Фото: Лесик Турко

Джерело: Високий замок

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