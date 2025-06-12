Небо плачет грозами: Козловский дал второе дыхание культовому хиту 2000-х

Виталий Козловский перевыпустил свой трек Небо плаче грозами почти через 20 лет после премьеры. Это одна из первых песен, с которых началась музыкальная карьера артиста.

Козловский перевыпустил хит Небо плаче грозами

Впервые песня вышла в 2006 году. Ее написал Андрей Бакун, друг Виталия из Львова. Впоследствии к созданию присоединились Валерия Серова и Владимир Бабешко.

Несмотря на то, что команда не верила в песню, Козловский почувствовал, что Небо плаче грозами станет хитом. После записи артист обратился к режиссеру Алану Бадоеву — и вскоре, в том же 2006-м, в Крыму был отснят клип. Спустя почти 20 лет Козловский решил дать композиции второе дыхание.

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Козловский признался, что Небо плаче грозами для него — не просто песня о любви. Это память о беззаботной жизни, мире, о тех мгновениях, когда мир казался легким, добрым и столько всего еще было впереди.

— Сегодня Небо плаче грозами звучит так же, но несет в себе совсем другие смыслы. Она не изменилась, но изменился я. Пою ее с совершенно новым ощущением, потому что теперь точно знаю: даже после сильнейшей бури с грозами обязательно выглядывает солнце. И я также точно знаю, что оно выйдет уже совсем скоро для каждого из нас, — прокомментировал премьеру Виталий.

Недавно Козловский сообщил, что травмировался во время концерта. Певец вывихнул колено, из-за чего теперь должен носить специальный бандаж.

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