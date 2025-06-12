Небо плаче грозами: Козловський дав друге дихання культовому хіту 2000-х

Віталій Козловський перевипустив свій трек Небо плаче грозами майже через 20 років після прем’єри. Це одна з перших пісень, з яких розпочалася музична кар’єра артиста.

Козловський перевипустив хіт Небо плаче грозами

Уперше пісня вийшла у 2006 році. Її написав Андрій Бакун, друг Віталія зі Львова. Згодом до створення долучилися Валерія Серова та Володимир Бабешко.

Попри те, що команда не вірила в пісню, Козловський відчув, що Небо плаче грозами стане хітом. Після запису артист звернувся до режисера Алана Бадоєва – і невдовзі, в тому ж 2006-му, в Криму був відзнятий кліп. Через майже 20 років Козловський вирішив дати композиції друге дихання.

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Козловський зізнався, що Небо плаче грозами для нього не просто пісня про кохання. Це пам’ять про безтурботне життя, мир, про ті миті, коли світ здавався легким, добрим і стільки всього ще було попереду.

– Сьогодні Небо плаче грозами звучить так само, але несе в собі зовсім інші сенси. Вона не змінилася, але змінився я. Співаю її із зовсім новим відчуттям, бо тепер точно знаю: навіть після найсильнішої бурі з грозами обов’язково визирає сонце. І я також точно знаю, що воно вийде вже зовсім скоро для кожного з нас, – прокоментував прем’єру Віталій.

Нещодавно Козловський повідомив, що травмувався під час концерту. Співак вивихнув коліно, через що тепер має носити спеціальний бандаж.

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