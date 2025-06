Помер Браян Вілсон – засновник культових The Beach Boys і легенда 60-х

На 82-му році життя помер Браян Вілсон – один із найвпливовіших композиторів і продюсерів в історії американської попмузики, засновник гурту The Beach Boys та автор культового альбому Pet Sounds.

Помер Браян Вілсон – що відомо

Про смерть музиканта повідомила його родина, проте без уточнення причини.

– З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений батько Браян Вілсон пішов з життя. У нас немає слів, будь ласка, поважайте наше приватне життя в цей час. Ми розуміємо, що ділимося своїм горем зі світом, – йдеться в дописі.

Донька артиста, співачка Карні Вілсон, зазначила, що в неї не вистачає слів описати той сум, що вона відчуває через втрату рідної людини.

– Мій батько був кожною частинкою мого тіла. Його пам’ятатимуть мільйони до кінця світу. Я щаслива, що була його донькою та мала з ним душевний зв’язок, який триватиме завжди, – поділилася Карні.

На початку минулого року адвокати родини повідомляли, що Вілсон страждає на “значний нейрокогнітивний розлад, подібний до деменції”, через що йому призначили опіку.

Вілсон та епоха Beach Boys

Браян Вілсон був центральною фігурою The Beach Boys – гурту, що уособлював безтурботність і мрію про літо у Каліфорнії. Його пісні Surfin’ U.S.A., I Get Around, Good Vibrations стали гімнами 60-х. У групі також виступали його брати Карл і Денніс, двоюрідний брат Майк Лав та друг Ел Джардін.

Хоча сам Вілсон не був серфером, саме він створив ідеальний музичний образ серф-культури. Втім, разом із життєрадісними хітами він писав і глибоко особисті композиції, що відображали його внутрішню боротьбу.

У 1966 році Браян Вілсон створив альбом Pet Sounds – експериментальний шедевр, який змінив уявлення про попмузику. Хоча комерційний успіх спочатку був скромним, альбом став проривом у музичній індустрії та надихнув самих The Beatles на створення Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Протягом життя автор життєствердних та сповнених сонця хітів страждав від психічних розладів і залежностей. Частину життя перебував під контролем психотерапевта Юджина Ленді, який фактично керував усіма аспектами його існування. Пізніше Ленді було юридично заборонено контактувати з музикантом, а цю історію екранізували у фільмі Love & Mercy (2015).

Спадок Браяна Вілсона

Останні десятиліття Вілсон вів не дуже публічне життя, але продовжував записувати сольну музику й час від часу виступав. Його творчість залишалася джерелом натхнення для багатьох сучасних артистів – від Radiohead і Wilco до Daft Punk.

Браян Вілсон отримав дві премії Греммі, був внесений до Зали слави рок-н-ролу, Зали слави авторів пісень і відзначений Центром Кеннеді у 2007 році.

Музикант був одружений двічі — спочатку з Мерилін Ровелл, а потім із Меліндою Ледбеттер, яка померла у 2023 році. У нього залишилося семеро дітей.

Джерело : NBC News

