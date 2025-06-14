Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів

У суботу, 14 червня, глядачі телеканалу СТБ побачили 16-й випуск кулінарного реаліті МастерШеф 15. Це був один із найочікуваніших епізодів сезону, адже саме він визначив фіналістів – аматорів, які отримали кітелі.

Проте, перед цим на учасників чекали надскладні випробування, неочікувані гості та остання битва чорних фартухів.

Як пройшов 16-й випуск МастерШеф 15

На старті кулінари-аматори отримали завдання приготувати амісбуш – мініатюрну страву, яка мала продемонструвати майстерність кухаря та викликати інтерес до подальшого меню.

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Саме амісбуш вирішував, хто з учасників 15-го сезону отримає право обрати собі суперника з-поміж зірок минулих сезонів – несподіваних гостей, які ховалися у гігантських подарункових коробках.

В результаті, Ненсі готувала разом із Дмитром Горбачовим, Денис – з Альоною Московченко, напарником Вікторії став Владислав Кецмур, Богдана – Руслан Батильчук, Каті – Ольга Кролик, Олесі – Наталія Корольова, а Катерина Павлинська працювала з Іриною Хандажевською.

Страви оцінювали наосліп, і в підсумку більшість чорних фартухів дісталася саме учасникам 15-го сезону. Єдиною, хто залишилася у білому фартуху, стала Олеся – її страва вразила суддів найбільше.

У другому конкурсі учасники готували їжу, пов’язану з певним містом чи власними спогадами. Це було завдання на емоцію і смак, за підсумками якого білі фартухи змогли повернути Денис і Катя.

Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску

Фінальне випробування стало останньою битвою чорних у МастерШеф 15. Аматори готували на очах у тих, хто спостерігав за ними з балкону, і це лише додавало напруження.

Проте всі учасники гідно впоралися із завданням достойно. Критичних помилок не було, тож судді вирішили дати шанс кожному. Жоден з учасників не покинув МастерШеф у 16-му випуску, що стало справжнім подарунком і несподіванкою для всіх.

Нагадаємо, що у 15-му випуску проєкт покинув Ден Щебеко, для якого завдання проєкту виявилися заскладними.

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