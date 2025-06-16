Місячний календар на липень 2025: найкращі дні для змін, подорожей і нових починань

У місячному календарі на липень 2025 року є багато сприятливих днів, які підійдуть для важливих справ, нових починань, зміни іміджу та подорожей.

Також у розпал літа на нас чекають періоди, коли краще сповільнитися і приділити час відпочинку, уникаючи надмірних навантажень. Факти ICTV підготували місячний календар на липень 2025 року, аби ви знали, як планувати справи.

Фази Місяця у липні 2025 року

1-9 липня – Місяць, що зростає.

10 липня – повний Місяць.

11-23 липня – спадний Місяць.

24 липня – молодик.

25-31 липня – Місяць, що зростає

Місячний календар на липень 2025 – сприятливі дні

У липні 2025 року сприятливими днями будуть: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа.

Зараз дивляться

1-3 липня можна активно розвивати проєкти, розпочаті на молодик. У цей період рекомендується поступово збільшувати фізичні та інтелектуальні навантаження.

6, 8 липня – дні високої енергійності і продуктивності. Концентруйтеся на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Збалансовуйте високу активність з відпочинком.

15-17 липня – в цей період рекомендується зменшити фізичні та емоційні навантаження. Зосередьтеся на завершенні та впорядкуванні розпочатих проєктів.

20 липня – довіртеся своїй інтуїції та приділіть час глибокому самоаналізу. Завершуйте всі розпочаті справи, щоб створити простір для нового.

22-25 липня – період спокою та відпочинку. Рекомендується приділити увагу очищенню на всіх рівнях – фізичному, емоційному, ментальному.

27 липня – цього дня ви відчуєте підвищення енергії та витривалості. Не бійтеся перетворювати плани в конкретні дії.

29-31 липня – сприятливий період для навчання, знайомств і встановлення нових зв’язків.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на липень 2025 року

Сприятливі дні для подорожей: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

Сприятливі дні для нових починань: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 15, 16, 23.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Несприятливі дні у липні 2025 року

У липні 2025 року буде кілька несприятливих днів, коли варто бути обережним і уникати активних дій: 10, 12, 14 числа.

10, 12 липня – ці дні характеризуються підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю. Зменште інформаційне навантаження, уникайте конфліктних ситуацій та важливих переговорів. Контролюйте емоційні реакції, особливо в стресових ситуаціях.

14 липня – цього дня ви можете відчути втому, емоційну спустошеність, схильність до самоаналізу та самокритики. Приділіть увагу якісному сну та відпочинку, не перевантажуйте організм.

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