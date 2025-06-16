Украинская блогер Монро поделилась подробностями о своих родных, в частности рассказала, как ее мама отреагировала на смену фамилии и общается ли она с братом.

Монро о своей семье

Инфлюенсер, которая учится на психолога, напомнила, что сейчас в паспорте записана как Монро. Она добавила, что ее матери принять это было непросто, но потом она привыкла.

– Мама немного стрессовала, но я ее успокоила. Это право мамы – так реагировать. Она, наверное, себе что-то нарисовала в голове, что я отказываюсь от себя. Учитывая, что это же не ее фамилия, а фамилия ее мужа, – объяснила блогер.

У Монро также есть брат, который на два года старше ее. В ответ на вопрос о том, в каких они отношениях, блогер лаконично ответила, что в “никаких”.

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Монро о новой фамилии

Она поделилась, что раньше волновалась, как ее будут воспринимать на учебе, не будут ли путать местоимения и обращаться к ней по биологическому полу. К счастью для блогера, оказалось, что ее поддерживает гораздо больше людей, чем она себе представляла.

– Где бы я ни показывала свои документы, я всегда получала очень позитивную искреннюю реакцию. Я не думала, что столь большая аудитория меня любит, смотрит, поддерживает, восхищается. Я почему-то думала, что эти люди где-то в интернете, а как выяснилось, они везде, – призналась Монро.

Первый диплом был выдан блогеру на ее старое имя и фамилию — при рождении она получила имя Александр Федяев. Новый диплом психолога во время выпуска уже будет получать Монро. Впрочем, до этого студентке еще предстоит завершить второе высшее образование. Курсовую она защитила еще в январе, впереди дипломная работа.

Источник : Алина Доротюк

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