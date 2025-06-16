Монро відверто розповіла про стосунки з братом і реакцію мами на зміну прізвища

Українська блогерка Монро поділилася подробицями про своїх рідних, зокрема розповіла, як її мама відреагувала на зміну прізвища та чи спілкується з братом.

Монро про свою родину

Інфлюенсерка, яка вчиться на психолога, нагадала, що зараз у паспорті записана як Монро. Вона додала, що її матері прийняти це було непросто, але потім вона звикла.

– Мама трішки стресанула, але я її заспокоїла. Це право мами – так реагувати. Вона, мабуть, собі щось намалювала в голові, що я відмовляюся від мене. З урахуванням того, що це ж не її прізвище, а прізвище її чоловіка, – пояснила блогерка.

У Монро також є брат, що на два роки старший від неї. У відповідь на питання про те, в яких вони стосунках, блогерка лаконічно відповіла, що в “ніяких”.

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Монро про нове прізвище

Вона поділилася, що раніше хвилювалася, як її сприйматимуть на навчанні, чи не плутатимуть займенники та чи не звертатимуться до неї за біологічною статтю. На щастя для блогерки, виявилося, що її підтримує набагато більше людей, ніж вона собі уявляла.

– Де б я не показувала свої документи, я завжди отримувала дуже позитивну щиру реакцію. Я не думала, що настільки велика аудиторія мене любить, дивиться, підтримує, захоплюється. Я чомусь думала, що ці люди десь в інтернеті, а як з’ясувалося, вони скрізь, – зізналася Монро.

Перший диплом був виданий блогерці за її старим імʼям та прізвищем – при народженні вона отримала імʼя Олександр Федяєв. Новий диплом психолога під час випуску вже отримуватиме Монро. Утім, до цього студентка ще має завершити другу вищу освіту. Курсову вона захистила ще в січні, попереду дипломна робота.

Джерело : Аліна Доротюк

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