Будто получила Оскар: Гутцайт об актерском дебюте в сериале Майор Сковорода

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт поделилась впечатлениями от съемок в полицейской комедии Майор Сковорода на телеканале ICTV2. На экране она воплотила роль уборщицы.

Гутцайт о съемках в сериале Майор Сковорода

Ведущая отметила, что съемки в сериале — это “прикольный опыт”, и он полностью отличается от работы в новостях на телевидении.

— В кадре как новостная ведущая ты не должна быть очень эмоциональной, а здесь, наоборот, надо это делать эмоционально. Поэтому это совсем другая работа. И хотя я появляюсь в кадре максимум до минуты, но снималось все полдня — с разных сторон, с разных ракурсов, с разных камер: и так скажи, и так скажи, и по-другому скажи. Но в кадре меня совсем мало, — поделилась она.

По словам Гутцайт, ей понравились и атмосфера на съемочной площадке, и команда, которая работала над сериалом.

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— В новостях же нас никто не вызывает как актрису в эфир, а тут говорят: Актрису на съемочную площадку. И я в этот момент чувствую, будто это я Оскар получила, — призналась Оксана.

Хотя в сериале Майор Сковорода Гутцайт досталась маленькая роль, за время съемок она поняла, что работа актрисы — очень тяжелая. Несмотря на это, ведущая хочет и дальше пробовать себя в актерской сфере.

— Я всегда говорю — мне не надо ничего, только дайте мне что-то новое. Я буду с удовольствием сниматься и пробоваться. Мне не надо главной роли, а разные какие-то персоналии. Я просто получила невероятное удовольствие от команды, от грима, от девушек, которые одевали, от операторов, от наших звезд. А еще там вкусный кофе и вкусный чай, — добавила ведущая Фактов ICTV.

Фото: Оксана Гутцайт

Источник : Гордон

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