Ніби отримала Оскар: Гутцайт про акторський дебют у серіалі Майор Сковорода
Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт поділилася враженнями від знімань у поліцейській комедії Майор Сковорода на телеканалі ICTV2. На екрані вона втілила роль прибиральниці.
Гутцайт про зйомки у серіалі Майор Сковорода
Ведуча зазначила, що знімання в серіалі – це “прикольний досвід”, і він повністю відрізняється від роботи в новинах на телебаченні.
– У кадрі як новинна ведуча ти не повинна бути дуже емоційною, а тут, навпаки, треба це робити емоційно. Тому це зовсім інша робота. І хоча я з’являюся в кадрі максимум до хвилини, але знімалося все пів дня – з різних боків, із різних ракурсів, із різних камер: і так скажи, і так скажи, і по-іншому скажи. Але в кадрі мене зовсім мало, – поділилася вона.
За словами Гутцайт, їй сподобалися і атмосфера на знімальному майданчику, і команда, яка працювала над серіалом.
– У новинах же нас ніхто не викликає як акторку в ефір, а тут кажуть: Акторку на знімальний майданчик. І я в цей момент відчуваю, ніби це я Оскар отримала, – зізналась Оксана.
Хоч у серіалі Майор Сковорода Гутцайт дісталася маленька роль, за час знімань вона зрозуміла, що робота акторки – дуже важка. Попри це, ведуча хоче й надалі пробувати себе в акторській сфері.
– Я завжди кажу – мені не треба нічого, тільки дайте мені щось нове. Я буду із задоволенням зніматися і пробуватися. Мені не треба головної ролі, а різні якісь персоналії. Я просто отримала неймовірне задоволення від команди, від гриму, від дівчат, які вдягали, від операторів, від наших зірок. А ще там смачна кава і смачний чай, – додала ведуча Фактів ICTV.
Фото: Оксана Гутцайт