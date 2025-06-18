Холостяк 13 з Тереном отримав бронзу на Каннських левах

Команда телеканалу СТБ (Starlight Media) здобула престижну нагороду Cannes Lions у категорії Різноманіття та інклюзивність за промокампанію 13 сезону реаліті Холостяк, головним героєм якого став ветеран війни Олександр Терeн. Це перше в історії українське телепромо, відзначене на міжнародному рівні.

Промо Холостяка 13 взяло бронзу на Каннських левах

– Ми вибороли бронзу за кампанію проєкту Холостяк телеканал СТБ та Warner Bros International Television Production, у яку вклали все серце — з великим прагненням подолати стереотипи, що стають на заваді гідному поверненню наших ветеранів і ветеранок з інвалідністю до цивільного життя та побудови стосунків, – повідомили в компанії.

Cannes Lions – один із найпрестижніших рекламних фестивалів світу. У 2025-му подія триває з 16 до 20 червня. Визнання СТБ на заході – це крок до нової репутації українського контенту у світі.

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Нагадаємо, що головним героєм 13-го сезону реаліті Холостяк став ветеран війни Олександр Будько (Терен), який під час харківського контрнаступу дістав поранення та втратив ноги.

У 14-му сезоні Холостяка своє кохання шукатиме актор Тарас Цимбалюк, відомий за серіалами Спіймати Кайдаша та Кава з кардамоном.

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