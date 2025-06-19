Начались съемки Холостяка 14 с Тарасом Цимбалюком — первые фото

Телеканал СТБ начал съемки 14 сезона романтического реалили Холостяк, главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Премьера проекта состоится уже этой осенью.

Холостяк 14 с Цимбалюком — первые фото со съемок

В сети появились первые фото со съемок нового сезона реалити. В кадре 35-летний Цимбалюк позирует в белой рубашке, пиджаке и черных брюках.

Вероятно, именно в таком образе главный герой Холостяка 14 будет встречать девушек на первой вечеринке.

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Рядом с Тарасом на фото стоит неизменный ведущий проекта Холостяк Григорий Решетник.

— Мы знаем, вы ждали это фото. Теперь официально — новая история начата. Холостяк Тарас Цимбалюк — уже этой осенью на СТБ — говорится в сообщении.

Ранее Тарас Цимбалюк объяснял, почему решил принять участие в Холостяке 14. По словам звезды сериалов Поймать Кайдаша и Кофе с кардамоном, участие в романтическом реалити станет для него “совершенно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.

К тому же актер действительно верит, что может встретить на проекте человека, который по-новому повлияет на его личную жизнь. Что известно о главном герое Холостяка 14 — читайте в нашем материале.

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