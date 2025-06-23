Звезда детектива Коп из прошлого Павел Текучев впервые стал отцом

Звезда сериалов «Коп из прошлого» и «Когда выйдешь замуж?» Павел Текучев впервые стал отцом. Его жена, актриса Ангелина Текучева, родила мальчика.

Об этом звездные супруги сообщили в Instagram.

Павел Текучев впервые стал отцом

Пара поделилась трогательным видео в соцсетях, где видно, как Павел держит малыша, а Ангелина зажигает свечу на торте — как символ начала жизни их первенца.

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– Сын. Твое рождение – самый дорогой подарок всей жизни, – подписал видео Текучев.

Супруги вместе уже семь лет. Они познакомились во время репетиций в театре имени Леси Украинки, а со временем между ними вспыхнули чувства. По словам Павла, сначала они совсем не понравились друг другу, но через три месяца уже были влюблены.

До рождения ребенка пара опубликовала фото с беременной фотосессии, а еще раньше провела гендерную вечеринку, где объявила, что ожидает сына.

Павел Текучев также играет роль отца в сериале Коп из прошлого, где его герой Андрей Сыроид становится папой дочери. Сейчас продолжаются съемки пятого сезона проекта.

Напомним, ведущий Андрей Джеджула стал отцом в третий раз. Шоумен показал новорожденную дочь, а также рассекретил ее имя.

Фото: Павел Текучев

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