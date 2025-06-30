Группа Imagine Dragons и ее фронтмен Дэн Рейнольдс постоянно демонстрируют поддержку Украины во время концертов. Так музыканты не дают миру забыть о битве, которую ведет наша страна против российской агрессии.

В сеть попало новое проявление солидарности группы с украинцами. На этот раз на сцене появился не только сине-желтый флаг, но и знамя 122 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Солист Imagine Dragons поцеловал знамя 122 бригады

Во время выступления Дэн Рейнольдс поднял флаг бригады, о чем сообщили в соцсетях военного подразделения.

– Символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца, – прокомментировали в бригаде.

На записи видно, как вокалист Imagine Dragons показывает знак победы, целует флаг и возвращает его фанатам.

Ранее на концерте в Милане Рейнольдс также поднял украинский флаг, который ему передали из фан-зоны, во время исполнения хита Believer.

Напомним, что артист вместе с другими мировыми звездами является послом платформы United24. Группа привлекает внимание к войне в Украине как со сцены, так и реальными действиями. Так, в 2023 году Imagine Dragons выпустили клип Crushed, снятый на линии фронта, в котором рассказали историю 14-летнего украинца Саши.

Затем музыканты пригласили парня выйти с ними на сцену, а в конце того же года передали ему ключи от нового дома, отстроенного благодаря пожертвованиям, собранным после премьеры клипа.

Фото: Getty Images, 122 отдельная бригада ТрО ВСУ

