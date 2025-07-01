Зірка серіалу Коли ми вдома у важкому стані: що сталося з Тетяною Шелігою

Заслужена артистка України Тетяна Шеліга, яку глядачі знають за ролями в театрі та серіалі Коли ми вдома, перебуває у важкому стані. Про це стало відомо з допису доньки акторки Анастасії Савицької-Шеліги у соцмережах.

Що відомо про стан Тетяни Шеліги

У короткому повідомленні Анастасія зазначила, що її мама має серйозні проблеми зі здоров’ям та не може ні з ким спілкуватися.

– Мама в дуже важкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу, – попередила донька акторки, вочевидь, щоби убезпечити підписників від можливих фейкових зборів.

Подробиць про діагноз чи причини погіршення стану артистки донька 76-річної знаменитості не навела.

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Проблеми зі здоровʼям Тетяни Шеліги

Нагадаємо, що у січні 2022 року Тетяна Шеліга перенесла операцію на серці. Тоді в акторки виявили майже повне закриття аорти – на 99%. Її терміново госпіталізували до Інституту серця, де провели стентування.

У той період допомогу в пошуку кардіохірурга надала колега акторки Ольга Сумська. Після операції Тетяна Шеліга ділилася, що стан покращився і вона почувається краще.

Раніше ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко розповів, що не так давно переніс стентування серця. Йому також довелося чистити артерію. Операція обійшлась у 200 тис. грн, ще за 60 тис. прибрав катаракту. Микола Луценко жартома називає всі ці маніпуляції “капітальним ремонтом”.

Фото: Тетяна Шеліга

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