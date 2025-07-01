Зірка серіалу Коли ми вдома у важкому стані: що сталося з Тетяною Шелігою
Заслужена артистка України Тетяна Шеліга, яку глядачі знають за ролями в театрі та серіалі Коли ми вдома, перебуває у важкому стані. Про це стало відомо з допису доньки акторки Анастасії Савицької-Шеліги у соцмережах.
Що відомо про стан Тетяни Шеліги
У короткому повідомленні Анастасія зазначила, що її мама має серйозні проблеми зі здоров’ям та не може ні з ким спілкуватися.
– Мама в дуже важкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу, – попередила донька акторки, вочевидь, щоби убезпечити підписників від можливих фейкових зборів.
Подробиць про діагноз чи причини погіршення стану артистки донька 76-річної знаменитості не навела.
Проблеми зі здоровʼям Тетяни Шеліги
Нагадаємо, що у січні 2022 року Тетяна Шеліга перенесла операцію на серці. Тоді в акторки виявили майже повне закриття аорти – на 99%. Її терміново госпіталізували до Інституту серця, де провели стентування.
У той період допомогу в пошуку кардіохірурга надала колега акторки Ольга Сумська. Після операції Тетяна Шеліга ділилася, що стан покращився і вона почувається краще.
Раніше ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко розповів, що не так давно переніс стентування серця. Йому також довелося чистити артерію. Операція обійшлась у 200 тис. грн, ще за 60 тис. прибрав катаракту. Микола Луценко жартома називає всі ці маніпуляції “капітальним ремонтом”.
Фото: Тетяна Шеліга