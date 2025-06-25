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Лана Дель Рей остановила концерт: причина растрогала фанатов

Лана Дель Рей
Фото: Getty Images

Американская певица Лана Дель Рей прервала свое выступление в столице Уэльса – Кардиффе, чтобы обнять и поцеловать своего мужа Джереми Дюфрена.

Интимный эпизод произошел прямо во время исполнения баллады Stars Fell on Alabama, посвященной любимому.

Лана Дель Рей остановила концерт из-за поцелуя

На сцене стадиона Principality звезда выглядела очень взволнованной. По словам очевидцев, она вытирала слезы, прежде чем подойти к мужу, который наблюдал за ней за кулисами.

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Пара не скрывала чувств – влюбленные нежно обнимались и целовались, пока зрители восторженно наблюдали за этим.

Певица была в голубом цветочном платье, а Дюффрен – в бейсболке и футболке с принтом. Фанаты сняли на видео, как во время объятий мужчина в шутку положил руку ей на ягодицу. Также супруги что-то шептали друг другу на ухо.

Этот милый момент произошел через несколько дней после того, как певица отметила 40-летие вместе с мужем и его семьей.

Напомним, Лана Дель Рей вышла замуж за Джереми Дюфрена в сентябре 2024 года на берегу залива в Дес-Алеманд, что в Луизиане. Именно там он работает гидом на лодках и возит туристов по местным заливам.

Их история любви началась еще в 2019 году, когда певица впервые воспользовалась его туром, но тогда между ними ничего не было. Пара снова встретилась в 2024 году, после чего быстро обручилась и поженилась.

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Источник: Daily Mail

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