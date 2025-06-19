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3 мин.

Уэнсдей 2 сезон: Netflix показал нового директора академии Невермор

Венздей 2 сезон - новий директор
Фото: Netflix

Сервис Netflix обнародовал новый тизер второго сезона Уэнсдей 2 сезон, в котором впервые появился новый директор академии Невермор. Руководителя заведения по имени Барри Дорт сыграет Стив Бушеми.

Актер в необычном амплуа уже привлек внимание зрителей. Премьера первой части Уэнсдей 2 сезон запланирована на 6 августа, второй – на 3 сентября 2025 года.

Netflix показал нового директора академии Невермор

В новом сезоне Уэнсдей зрители увидят изменения в руководстве Невермора. На место предыдущей директорши Ларисы Вимс (Гвендолин Кристи) приходит Барри Дорт. В тизере Бушеми появляется в ярко-фиолетовом костюме, представляя себя как решительного реформатора.

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– В прошлом году эта школа – это святилище – оказалась под атакой, благодаря моей предшественнице, Ларисе Вимс. Ее отвратительная одержимость всем нормальным обернулась катастрофой. Но я с радостью исправлю ее ошибки, – пообещал новый директор.

В видео зрители видят, как портрет Вимс сняли, а портрет Дорта вместо него украсил стену. Барри обещает академии “восстановить славу”, набирая новую волну учеников-изгоев, среди которых будет и Пагсли Аддамс (Айзек Ордоньес), демонстрирующий способность управлять молниями.

Кто еще появляется в новом тизере Уэнсдей 2 сезон

Вместе с директором Дортом в видео нам показали знакомых персонажей — Бьянку Барклай (Джой Сандей), Энид (Эмма Майерс) и, конечно же, Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега). Они представляют новую концепцию школы — возможность быть собой.

Интересно, что в рамках промокампании Netflix также запустил сайт NevermoreAcademy.com, где фанаты могут “подать заявку” на поступление в школу.

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