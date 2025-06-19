Уэнсдей 2 сезон: Netflix показал нового директора академии Невермор
Сервис Netflix обнародовал новый тизер второго сезона Уэнсдей 2 сезон, в котором впервые появился новый директор академии Невермор. Руководителя заведения по имени Барри Дорт сыграет Стив Бушеми.
Актер в необычном амплуа уже привлек внимание зрителей. Премьера первой части Уэнсдей 2 сезон запланирована на 6 августа, второй – на 3 сентября 2025 года.
Netflix показал нового директора академии Невермор
В новом сезоне Уэнсдей зрители увидят изменения в руководстве Невермора. На место предыдущей директорши Ларисы Вимс (Гвендолин Кристи) приходит Барри Дорт. В тизере Бушеми появляется в ярко-фиолетовом костюме, представляя себя как решительного реформатора.
– В прошлом году эта школа – это святилище – оказалась под атакой, благодаря моей предшественнице, Ларисе Вимс. Ее отвратительная одержимость всем нормальным обернулась катастрофой. Но я с радостью исправлю ее ошибки, – пообещал новый директор.
В видео зрители видят, как портрет Вимс сняли, а портрет Дорта вместо него украсил стену. Барри обещает академии “восстановить славу”, набирая новую волну учеников-изгоев, среди которых будет и Пагсли Аддамс (Айзек Ордоньес), демонстрирующий способность управлять молниями.
Кто еще появляется в новом тизере Уэнсдей 2 сезон
Вместе с директором Дортом в видео нам показали знакомых персонажей — Бьянку Барклай (Джой Сандей), Энид (Эмма Майерс) и, конечно же, Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега). Они представляют новую концепцию школы — возможность быть собой.
Интересно, что в рамках промокампании Netflix также запустил сайт NevermoreAcademy.com, где фанаты могут “подать заявку” на поступление в школу.