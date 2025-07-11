Ушел из жизни под звуки Шахедов: жена Игоря Поклада раскрыла подробности его смерти

Сегодня, 11 июля, в Киеве попрощались с легендарным композитором, Героем Украины Игорем Покладом, который ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Во время похорон жена маэстро Светлана Поклад раскрыла подробности его смерти. Она подтвердила, что муж много лет боролся с тяжелой болезнью.

Жена Игоря Поклада о смерти композитора

Светлана поделилась, что ее муж умер во время очередной дроновой атаки РФ на Украину. Женщина не раскрыла диагноз Поклада, но добавила, что он ни дня не чувствовал боли, а из жизни ушел тихо и мирно.

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— Были очень тяжелые времена. Еще и на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звуки Шахедов, которые летели у нас над головой. Но он ушел очень тихо, мирно, спокойно. Господь насколько его любил, что он при таком тяжелом диагнозе не имел ни одной минуты боли. Пожалуй, это должно как-то утешить каждого из нас, — сказала жена Поклада.

По словам Светланы, здоровье композитора подорвалось во время российской оккупации Ворзеля Киевской области.

Тогда супруги оказались заблокированными в подвале своего дома без воды, еды и связи. Из города семью вывез волонтер Константин Гудаускас, который впоследствии стал близким другом Поклада.

— Мама и Игорь Дмитриевич вышли совершенно другими людьми. Несравненно другими. Все эти болезни, видимо, были спрятаны. Но оно все начало проявляться молниеносно. Мы очень долго боролись, но, к сожалению, есть такие болезни, которые невозможно преодолеть, — поделилась Светлана Поклад.

Похороны Игоря Поклада

Церемония прощания с Игорем Покладом состоялась в Национальной филармонии Украины. Провести в последний путь композитора пришли его родные, друзья и поклонники.

На церемонии присутствовали поэт Юрий Рыбчинский, певцы Алла Кудлай, Вадим Крищенко, Павел Зибров, композитор Александр Злотник, журналисты Дмитрий Гордон, Алексей Суханов, актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком и многие другие.

Игоря Поклада похоронили на Берковецком кладбище возле могилы его матери.

Фото: Светлана Поклад

Источник : Обозреватель

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