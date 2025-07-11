Пішов з життя під звуки Шахедів: дружина Ігоря Поклада розкрила деталі його смерті

Сьогодні, 11 липня, у Києві попрощалися з легендарним композитором, Героєм України Ігорем Покладом, який пішов з життя у віці 83 років.

Під час похорону дружина маестро Світлана Поклад розкрила подробиці його смерті. Вона підтвердила, що чоловік багато років боровся з важкою хворобою.

Дружина Ігоря Поклада про смерть композитора

Світлана поділилася, що її чоловік помер під час чергової дронової атаки РФ на Україну. Жінка не розкрила діагноз Поклада, але додала, що він жодного дня не відчував болю, а з життя пішов тихо і мирно.

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– Були дуже важкі часи. Ще й на тлі того, що відбувається в країні. Так, він дійсно пішов з життя під звуки Шахедів, які летіли в нас над головою. Але він пішов дуже тихо, мирно, спокійно. Господь наскільки його любив, що він при такому важкому діагнозі не мав жодної хвилини болю. Мабуть, це має якось втішити кожного з нас, – сказала дружина Поклада.

За словами Світлани, здоров’я композитора підірвалося під час російської окупації Ворзеля, що на Київщині.

Тоді подружжя опинилося заблокованим у підвалі свого будинку без води, їжі та зв’язку. З міста родину вивіз волонтер Костянтин Гудаускас, який згодом став близьким другом Поклада.

– Мама та Ігор Дмитрович вийшли абсолютно іншими людьми. Незрівнянно іншими. Всі ці хвороби, мабуть, були заховані. Але воно все почало проявлятися блискавично. Ми дуже довго боролися, але, на жаль, є такі хвороби, які неможливо подолати, – поділилася Світлана Поклад.

Похорон Ігоря Поклада

Церемонія прощання з Ігорем Покладом відбулася у Національній філармонії України. Провести в останню путь композитора прийшли його рідні, друзі та шанувальники.

На церемонії були присутні поет Юрій Рибчинський, співаки Алла Кудлай, Вадим Крищенко, Павло Зібров, композитор Олександр Злотник, журналісти Дмитро Гордон, Олексій Суханов, акторка Ольга Сумська разом з чоловіком Віталієм Борисюком та багато інших.

Ігоря Поклада поховали на Берковецькому цвинтарі біля могили його матері.

Фото: Світлана Поклад

Джерело : Обозреватель

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