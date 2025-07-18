Перезапуск Основного инстинкта: появится ли в римейке Шэрон Стоун

Студия United Artists, входящая в состав Amazon MGM Studios, готовит перезапуск культового эротического триллера Основной инстинкт 1992 года.

Сценарий напишет автор оригинальной ленты Джо Эстерхаз, заключивший соглашение на $4 млн. Название будущей ленты пока не разглашается.

Перезапуск эротического триллера Основной инстинкт

По информации источников, римейк будут снимать с уклоном в откровенный, провокационный стиль, намеренно отвергающий современные стандарты политкорректности.

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Это важная деталь, ведь оригинальная лента в свое время вызвала волну протестов: в Сан-Франциско активисты возмущались из-за изображения Кэтрин Трэмелл как хищной бисексуальной женщины, подогревая стереотипные представления о представителях квир-сообщества.

Фильм 1992 года стал определяющим для жанра эротического триллера, соединив гиперсексуальность с криминальной интригой. Роль Шэрон Стоун в роли загадочной писательницы Кэтрин Трэмелл сделала ее иконой — сцена перекрещивания ног во время допроса навсегда вошла в историю кинематографа как символ провокационной силы и женской уверенности.

Оригинальная лента Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун собрала $353 млн при бюджете $49 млн – это примерно $800 млн в пересчете на сегодняшний день.

Сиквел, вышедший в 2006 году без участия Верховена и Эстерхаза, провалился в прокате, собрав всего $38,6 млн при бюджете более $70 млн. В то же время с годами лента приобрела культовый статус благодаря своей откровенно абсурдной интонации.

Сценарист Джо Эстерхаз – венгерско-американский автор, начинавший карьеру как журналист. Он прославился сценариями, исследующими темы сексуальности, власти и моральной неоднозначности. В 2004 году Эстерхаз выпустил мемуары Hollywood Animal, в которых откровенно описал закулисье Голливуда.

Фото: скриншот из фильма

Источник : TheWrap

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