Перезапуск Основного інстинкту: чи зʼявиться у римейку Шерон Стоун

Студія United Artists, що входить до складу Amazon MGM Studios, готує перезапуск культового еротичного трилера Основний інстинкт 1992 року.

Сценарій напише автор оригінальної стрічки Джо Естерхаз, що уклав угоду на $4 млн. Назва майбутньої стрічки поки не розголошується.

Перезапуск еротичного трилера Основний інстинкт

За інформацією джерел, римейк зніматимуть з ухилом у відвертий, провокативний стиль, що навмисно відкидає сучасні стандарти політкоректності.

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Це важлива деталь, адже оригінальна стрічка свого часу викликала хвилю протестів: у Сан-Франциско активісти обурювались через зображення Кетрін Трамелл як хижої бісексуальної жінки, підігріваючи стереотипні уявлення про представників квір-спільноти.

Фільм 1992 року став визначальним для жанру еротичного трилера, поєднавши гіперсексуальність із кримінальною інтригою. Роль Шерон Стоун як загадкової письменниці Кетрін Трамелл зробила її іконою – сцена перехрещення ніг під час допиту назавжди увійшла в історію кінематографа як символ провокативної сили й жіночої впевненості.

Оригінальна стрічка Пола Верховена з Майклом Дугласом і Шерон Стоун зібрала $353 млн при бюджеті $49 млн – це приблизно $800 млн у перерахунку на сьогодні.

Сиквел, який вийшов у 2006 році без участі Верховена та Естерхаза, провалився в прокаті, зібравши лише $38,6 млн при бюджеті понад $70 млн. Водночас із роками стрічка здобула культовий статус завдяки своїй відверто абсурдній інтонації.

Сценарист Джо Естерхаз – угорсько-американський автор, який починав кар’єру як журналіст. Він прославився сценаріями, що досліджують теми сексуальності, влади та моральної неоднозначності. У 2004 році Естерхаз випустив мемуари Hollywood Animal, в яких відверто описав залаштунки Голлівуду.

Фото: скриншот з фільму

Джерело : TheWrap

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