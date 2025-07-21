После инцидента с CEO Astronomer: Coldplay начал предупреждать фанатов о съемке

Фронтмен Coldplay Крис Мартин во время концерта в Мэдисоне, штат Висконсин, сделал важное предупреждение для публики перед исполнением трека Jumbotron Song.

Артист призвал зрителей подготовиться к тому, что их могут показать на большом экране.

Предупреждение на концерте Coldplay

Вокалист отметил, что группа хочет поздороваться со своими поклонниками. Мартин предупредил, что для этого будут использованы камеры, которые выведут изображение на большой экран.

Сейчас смотрят

– Поэтому, пожалуйста, если вы еще не прихорашивались, сделайте это сейчас, – в шутку добавил музыкант со сцены.

Этот дисклеймер прозвучал не случайно. На прошлой неделе на концерте Coldplay камера во время исполнения Jumbotron Song выхватила среди толпы пару, которая обнималась и покачивалась в такт музыке.

Увидев себя на экране, мужчина и женщина мгновенно спрятались от публики. Тогда Крис Мартин с юмором предположил, что “они либо закрутили роман, либо очень стеснительны”.

Реакция Astronomer – увольнение Байрона

Впрочем, шутка имела серьезные последствия. Пользователи соцсетей идентифицировали пару как гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона и директора по персоналу той же компании Кристин Кабот. Публичное раскрытие адюльтера вызвало волну обсуждений.

В эти выходные Astronomer объявила об отставке Байрона. Временным CEO назначили соучредителя и руководителя по продуктам Пита Де Джоя.

– Наши лидеры должны подавать пример как в поведении, так и в ответственности, – говорится в официальном заявлении, размещенном на странице компании в LinkedIn.

Также сообщается о запуске формального расследования со стороны совета директоров.

Источник : CNN

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