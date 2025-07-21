Після інциденту з CEO Astronomer: Coldplay почав попереджати фанів про зйомку

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін під час концерту в Медісоні, що у штаті Вісконсин, зробив важливе попередження для публіки перед виконанням треку Jumbotron Song.

Артист закликав глядачів підготуватися до того, що їх можуть показати на великому екрані.

Попередження на концерті Coldplay

Вокаліст зауважив, що гурт хоче привітатися зі своїми шанувальниками. Мартін попередив, що для цього будуть використані камери, які виведуть зображення на великий екран.

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– Тож, будь ласка, якщо ви ще не причепурилися, зробіть це зараз, – жартома додав музикант зі сцени.

Цей дисклеймер прозвучав не випадково. Попереднього тижня на концерті Coldplay камера під час виконання Jumbotron Song вихопила серед натовпу пару, що обіймалася та погойдувалася у такт музиці.

Побачивши себе на екрані, чоловік і жінка миттєво сховалися від публіки. Тоді Кріс Мартін з гумором припустив, що “або вони крутять роман, або дуже сором’язливі.

Реакція Astronomer – звільнення Байрона

Втім, жарт мав серйозні наслідки. Користувачі соцмереж ідентифікували пару як гендиректора IT-компанії Astronomer Енді Байрона та директорку з персоналу тої ж компанії Крістін Кабот. Публічне розкриття адюльтеру викликало хвилю обговорень.

Цими вихідними Astronomer оголосила про відставку Байрона. Тимчасовим CEO призначили співзасновника й керівника з продуктів Піта Де Джоя.

– Наші лідери повинні задавати приклад як у поведінці, так і в відповідальності, – йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сторінці компанії в LinkedIn.

Також повідомлено про запуск формального розслідування з боку ради директорів.

Джерело : CNN

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